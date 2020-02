Tabaré Vázquez se despidió de trabajadores en un acto en el Pit-Cnt

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El “hasta siempre” de ayer del presidente Tabaré Vázquez a los trabajadores sacudió el anfiteatro de la sede del Pit-Cnt, que estaba abarrotado por históricos sindicalistas y autoridades de gobierno.

Ayer, a 19 días de entregar el mando a su sucesor, el blanco Luis Lacalle Pou, el presidente se despidió de la “clase trabajadora”, a la que dijo pertenecer “históricamente”. La central de trabajadores le rindió un homenaje en reconocimiento a las “conquistas laborales” obtenidas durante sus dos administraciones.

La convocatoria a los Consejos de Salarios en 2005, la creación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y de la ley de emergencia, la implementación de la jornada laboral de 8 horas del trabajador rural y la reglamentación del trabajo doméstico fueron solo algunas de las “banderas” de sus dos gobiernos que enumeró el secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala.

Para el dirigente sindical, algún día los logros de Vázquez serán interpretados con la misma “admiración” con la que “hoy miramos las reformas de Don José Batlle y Ordóñez”. Al cederle la palabra, Vázquez no ocultó su sorpresa por el recibimiento: “Sinceramente no sé por dónde empezar. Lo primero es agradecer”, acotó el mandatario.

Minutos antes, el presidente había estado reunido con algunos representantes del Secretariado Ejecutivo, entre los que se encontraban Abdala, el presidente de la central, Fernando Pereira, la vicepresidenta, Soraya Larrosa y el dirigente de la salud, Martín Pereira.



El presidente aprovechó la oportunidad para agradecer no solo a los trabajadores por el homenaje, sino que recordó el “producto del trabajo en equipo” de todos sus actuales y anteriores ministros. Destacó la “relación seria, madura, normal y sin claudicaciones” con la central de trabajadores y que si bien hubo “desencuentros”, también hubo “muchos puntos de concordancia”.

Vázquez también se acordó de las “decenas de compañeros anónimos” que participaron de la discusión de los Consejos de Salarios y de la “resolución de conflictos”, en los que su rol fue “más que como funcionarios”, como de “militantes sociales y laborales profundos y serios”, indicó el presidente.



Poco antes del final del encuentro, el presidente repasó sus orígenes laborales y se llevó la manifestación de aplausos más efusiva de la tarde. “Quiero decir públicamente que históricamente yo pertenezco a la clase de los trabajadores, toda mi familia de quien sabe cuánto tiempo atrás en la historia, fueron trabajadores”, remató. Lo aplaudieron todos, desde el histórico dirigente de los jubilados, Sixto Amaro, hasta los ministros de Trabajo, Ernesto Murro; de Vivienda, Eneida De León y de Turismo, Liliam Kechichian. También lo hicieron los tres candidatos del Frente Amplio a la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM): Carolina Cosse, Daniel Martínez, y Álvaro Villar.

El candidato a la IMM, Daniel Martínez, junto a Vázquez. Foto: Darwin Borrelli

Vázquez cerró su discurso refiriéndose a que hay varias cosas que tiene para decir, pero que prefiere esperar “unos días” para decirlas y saludó a todos los presentes con un fuerte y sentido “hasta siempre” con el que se retiró de la sede sindical de la calle Jackson.



Diferencias en la interna sindical.

En pleno acto Abdala también se refirió a la polémica generada en la previa al homenaje, dado que varios sindicatos no estuvieron presentes al denunciar la pérdida de independencia política. En este sentido Abdala dijo que con el acto “no queda para nada empañada la independencia de clase, ni la autonomía, ni autarquía con que resuelve, se organiza y lucha nuestra clase trabajadora, que siempre camina e intenta avanzar hacia una sociedad sin explotados ni explotadores”.



Ayer El País informó que dirigentes de la Confederación de Organizaciones y Funcionarios del Estado (COFE), de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) y de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo (Adeom) no participarían por mantener diferencias con la decisión de la cúpula de homenajear a Vázquez.



La secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, dijo a El País que “esto es una perla más de la falta de independencia de clase” de la central de trabajadores. Para la dirigente municipal, el acto “no tiene motivo”, dado que el 28 de febrero “los frenteamplistas van a poder reconocer” a Vázquez. Pero no fue la única, tampoco fue el dirigente de COFE, José Lorenzo López ni el de la bebida, Fernando Ferreira.