¿Cuáles son los “peros” y temores de Cabildo Abierto sobre el TLC con China?

“Un acto de responsabilidad política con mayúscula”

“Avanzar en este caso es un acto de responsabilidad política con mayúscula, de una política exterior como hacía tiempo no se daba, que es una política exterior de Estado”, destacó ayer en rueda de prensa el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y recordó que la intención de firmar un TLC con China no es nueva. Apuntó que lo que se busca es que Uruguay “sea punta de lanza de un proceso que no sea ‘en desmedro de’, sino ‘acompañado de’”. “Que Uruguay sea puerta de entrada del Mercosur, con el Mercosur mismo. Ese es el objetivo final y quizá el más importante”, consideró.