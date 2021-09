Nin Novoa llamó a medir "las consecuencias" de aislarse en TLC con China "a espaldas del Mercosur"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Rodolfo Nin Novoa, excanciller durante el segundo mandato de Tabaré Vázquez, se refirió al anuncio que hizo el gobierno de que se iniciaron las negociaciones formales con China para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) y, entre otras cosas, apuntó que se debe medir "las consecuencias de aislarse" con China a "espaldas del Mercosur".

"China hace mucho tiempo que dice lo que anunció el presidente ayer, que dice tener interés en un tratado con el Mercosur y si eso es posible con Uruguay", dijo en diálogo con Al Día 810 (Radio El Espectador). "Nosotros con China avanzamos mucho", dijo sobre los avances en el segundo mandato de Vázquez.



Además, consideró que Uruguay tiene "cuadros capacitadísimos" para discutir los aspectos de un acuerdo, aunque advirtió que "hay que entregar cosas" en las negociaciones porque "no es solo pedir que bajen aranceles".



"Ojalá el gobierno pueda avanzar con otros países, pero tenemos dificultades", estimó. "Un Tratado de Libre Comercio no se refiere únicamente a lo que uno quiere vender, también a lo que quieren vender los demás", dijo, y puso como ejemplo lo vinculado con la industria brasileña.



"Uruguay tiene el escollo de la (decisión) 32/00", en referencia a un acuerdo del año 2000, "que establecía que los acuerdos comerciales sobre bienes y aranceles tenían que ser en conjunto (dentro del Mercosur)". En ese sentido, remarcó: "Los pactos están hechos para cumplirse".



Si esto "se quiere romper", entiende, "tiene consecuencias", para lo cual llamó a evaluarlo en el estudio de prefactibilidad.



Además, llamó a medir en dicho estudio "las consecuencias de aislarse con un tratado bilateral con China a espaldas del Mercosur", y estimó sobre el anuncio del gobierno: "Va a tener repercusiones". "No es buena la metodología de trabajo que se ha diseñado", agregó.



Respecto al vínculo del bloque sudamericano con el gigante asiático señaló que "hay un problema, que es Paraguay, y no se puede soslayar", en referencia a que China "no acepta" que el país guaraní tenga relación con Taiwán. Sobre la situación de Brasil, indicó que es un país "muy inestable desde el punto de vista político, y aún democrático". Recordó que en 2022 hay elecciones presidenciales y pronosticó que "(Jair) Bolsonaro no va a estar".



Además, marcó una diferencia con declaraciones que han surgido desde el gobierno sobre el bloque sudamericano. "Si nosotros estamos todo el tiempo quejándonos del Mercosur, que es un corsét, no demostramos un animus societatis alentador. Estas todo el día quejándose de eso, un día te dicen, 'bueno, andate', como ya nos dijeron", dijo Nin Novoa.