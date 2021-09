Lacalle Pou recibió carta de China y anunció que está negociando un TLC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno de Luis Lacalle Pou anunció que inició las negociaciones formales con China para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC). La comunicación se hizo oficial ayer a la tarde, minutos antes de que el presidente se lo comunicara a los líderes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria en una reunión en la Torre Ejecutiva, y horas antes de que el canciller Francisco Bustillo se la adelantara al canciller argentino Felipe Sola.

“Apreciamos altamente y acogemos la propuesta de la parte uruguaya de iniciar las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre los dos países”, dice la carta que el gobierno chino envió al presidente uruguayo para iniciar los estudios de prefactibilidad del TLC lo antes posible, con la idea de poder tenerlos prontos para antes de fin año.



En ese sentido, Lacalle Pou destacó el hecho histórico del anuncio, ya que es clave para generar “bienestar”, desarrollo económico y comercial. “Uruguay tiene apuro, porque cada día que pasa es un día perdido”, dijo remarcando que todos los pasos se realizarán con especial cuidado y profesionalismo.

El anuncio oficial de ayer esta dentro de la estrategia trazada por Lacalle Pou en política exterior. Así lo sintetizó en el inicio de la conferencia: “Este gobierno desde hace mucho tiempo ha manifestado su intención de avanzar hacia el mundo con todos los socios del Mercosur, pero al mismo tiempo ha dicho que de no ser posible, Uruguay lo iba a intentar” de todas formas.



Ya en su primera cumbre del Mercosur, Lacalle Pou comunicó a los presidentes de los países socios plenos -Argentina, Brasil y Paraguay- que el funcionamiento del bloque no le servía a Uruguay. Eso pasó el 26 de marzo cuando usó el concepto de “lastre” en referencia al bloque comercial.

En la segunda, ya con la tensión instalada con su colega argentino Alberto Fernández, el uruguayo dijo que a partir de ese momento su gobierno saldría al mundo a buscar acuerdos comerciales sin esperar por los otros países socios. Esto ocurrió el jueves 8 de julio.

La tensión se logró bajar en la noche del viernes 13 de agosto, cuando el uruguayo viajó a Buenos Aires y cenó con Fernández en la Residencia de Olivos. En el encuentro, los dos dejaron plasmadas sus posiciones y el argentino le pidió que lo mantenga informado sobre los pasos que se den en cuanto a negociaciones extrabloque.

Ayer a la noche, en tanto, se oficializó la decisión de Uruguay de iniciar de manera bilateral el acuerdo con China para alcanzar la firma del TLC, lo cual generó molestia del otro lado del Río de la Plata.



La posición argentina se afirma en que todos los acuerdos comerciales deben ser suscriptos por los cuatro países socios plenos, amparándose en la cláusula 32 del estatuto del bloque. Uruguay pidió flexibilizar esa norma, pero Argentina se ha negado.



El nuevo posicionamiento del gobierno uruguayo se vale de que esa normativa no haya sido homologada por los parlamentos de los países miembros, y por ende se entiende que los países sí pueden negociar por fuera del bloque.

El presidente Lacalle Pou en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva. Foto: Estefanía Leal

Ayer el presidente Lacalle Pou fue consultado en cuanto a si en el caso de alcanzar el TLC con China se necesitaría un aval de los parlamentos de Argentina, Brasil y Paraguay, a lo que respondió con un rotundo: “No”.

Sí se necesitará el aval del Poder Legislativo uruguayo, para lo que descuenta que habrá apoyo de todos los partidos políticos, ya que recordó que fue aspiración de los anteriores mandatos del Frente Amplio intentar acordar con China.

Previo a la conferencia, el mandatario se reunió en su despacho con los líderes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. En el encuentro asistieron: Pablo Iturralde (Partido Nacional), Julio María Sanguinetti (Partido Colorado), Pablo Mieres (Partido Independiente), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), María José Rodríguez (Frente Amplio), Daniel Peña (Partido de la Gente) y César Vega (Partido Ecologista Radical Intransi- gente).

A la salida, el expresidente Sanguinetti destacó el anuncio, “que no solo es un mensaje para nosotros, sino también para el Mercosur”. Y agregó: “Este es un paso muy importante, por lo que significa China. Pero esto no implica de ningún modo la voluntad de ir a una situación de fractura con el Mercosur, sino de mantener abierto el diálogo”.



El líder de Cabildo Abierto declaró: “Mi opinión es que los títulos no son el centro de la cuestión, sino lo que encierra este tratado, esperemos y tengamos confianza”.

El ministro Mieres, en representación del Partido Independiente, remarcó que los distintos gobiernos han buscado abrir puertas para ampliar los acuerdos comerciales. “Este es el inicio de un proceso que implica una decisión histórica de parte de China hacia Uruguay y también de Uruguay hacia la apertura comercial”, señaló.