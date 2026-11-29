-Mario Bergara responsabilizó a Adeom por los problemas de limpieza de Montevideo. ¿Compartís ese diagnóstico?

-Tenemos muy buena relación con el director de Desarrollo Ambiental. Leonardo Herou es impecable en su trabajo. Pero tiene dos problemas: el Frente Amplio y el sindicato. Si no los tuviera, tendría Montevideo limpio. Yo creo que privatizar es la solución de fondo, pero no sé si por cuestiones ideológicas o por algún compromiso con el gremio la intendencia no llega a eso. Y es muy difícil depender del gremio. Si ellos paran o se juntan en una asamblea, te retrasan toda la operativa que tenías pensada para ese día y eso se va acumulando. A ver, es verdad que no hay empresas que de un día al otro tengan la logística y los camiones como para privatizar todo, pero por eso planteamos otras ideas a la intendencia.

-¿Qué le plantearon?

-El CH es una de las pocas zonas que tiene recolección diaria. Si un día no completás el circuito se te colapsa el sistema. Entonces, les planteamos ayudas puntuales. Dijimos: “Si ustedes no pueden y no quieren privatizar porque van a ser los malos de la película contra Adeom, déjenme a mí, yo juego ese papel”. Lo que me interesa es que el municipio esté limpio. Nos dijeron que no.

-¿Tenían empresas que lo pudieran hacer?

-Sí, ya tengo todo cotizado. Si contratamos 10 camiones durante cinco días, que era algo que habíamos pensado para la semana de las fiestas, saldría alrededor de $3 millones. También pensamos, para reforzar la flota ahora que tuvieron todos estos atrasos, sumar cinco camiones durante 10 días, pensando en que sea algo más alargado en el tiempo y poder cumplir con los circuitos del CH. También sería más o menos $3 millones porque son más días.

-¿Estaban dispuestos a financiar con recursos municipales un servicio que es competencia de la intendencia?

-Podemos apartar plata de nuestro presupuesto y contratar a una empresa privada. Lo que me interesa es que mi municipio esté limpio.

-Hablando de recursos, ¿cómo quedó el municipio en el presupuesto quinquenal de Bergara? Teniendo en cuenta la complicada situación financiera que heredó el nuevo intendente…

-Contamos exactamente con la misma plata que con la gestión anterior. Eso fue bastante decepcionante porque Bergara en su campaña había dicho que iba a profundizar los vínculos con la descentralización. Y cuando ves cuánto presupuesto se le da a cada uno… El que menos recibe es el B y después el CH, pero al B la intendencia le paga sus barridos. A nosotros no nos pagan nada. Entonces, si me pongo fina, somos los que menos recibimos y a su vez somos, con todos los vecinos, los que más le aportamos a la intendencia en cuestión de contribución, impuesto de puerta…

-Pese a esas limitaciones presupuestales, ustedes asumieron el retiro de campamentos de personas en situación de calle. ¿Por qué tomaron esa decisión?

-En el gobierno anterior había dos operativos del Ministerio del Interior que salían desde el CH, que dependían de la Dirección de Convivencia del ministerio. Nosotros les pasábamos los puntos de campamentos y todos los días a las siete de la mañana estaba ese operativo. Cuando asumió este gobierno, fuimos a hacer esta movida de nuevo y ellos no tenían ese operativo. Ante la ausencia del Ministerio del Interior y del Mides, porque el Mides también tenía su operativo de Ley de Faltas que lo desmanteló, decidimos hacerlo nosotros. Probamos con la intendencia, porque tiene policías, pero nos dijo que no. Así que fuimos al Ministerio del Interior, a ver si nos prestaban un móvil con dos policías y ahí nos dijeron que sí.

-¿Qué valoración hacés de este operativo?

-Arrancamos en noviembre del año pasado, hace un año justito. Según los números que teníamos para los primeros días de octubre, íbamos más de 1.500 campamentos levantados. Para nosotros es un servicio que funciona porque somos los únicos que lo hacen. Lo tenemos lunes, miércoles y viernes. Lo hacemos con policías. En febrero le pedimos al ministro del Interior (Carlos Negro) aumentar la cantidad para hacerlo todos los días, incluso teníamos la ambición de hacerlo doble horario. Nos dijeron que no. Igual tenemos el presupuesto guardadito por si llega a suceder, pero dependemos del ministerio. Pero además nos gustaría tener más porque en verano no damos abasto. En invierno el operativo funciona bien, pero con el calor las personas en situación de calle no quieren ir al refugio y están más en los espacios públicos.

-¿Qué pasa cuando una persona se niega a ir a un refugio?

-Si no quieren, tienen que circular. Esa es la normativa que hay. Pienso que está mal. La persona pasa a ocupar otro lugar. Y si este año, con toda esta discusión, nos pusimos de acuerdo en que vivir en la calle no es un derecho, tenemos que actuar de acuerdo a eso. Yo soy de la idea de que si no me podés constatar un hogar te tenemos que trasladar a un lado. No podés vivir en la plaza, en la puerta de un vecino o en la de un negocio. Entonces, algún lugar te tengo que asegurar y en ese caso yo estaría de acuerdo en el traslado obligatorio hacia algún refugio o centro de rehabilitación. Pero para eso faltan años luz y el Frente Amplio tiene que querer hacer eso también. Ellos siempre se opusieron a la internación compulsiva, por ejemplo.

10 mil contenedores en la calle El nuevo sistema de recolección de basura -¿Qué opinás sobre el cambio en el sistema de recolección de basura? -Yo estoy de acuerdo con el cambio a los intradomiciliarios. Lo que la intendencia plantea es que de 10 mil contenedores en la calle, van a quedar entre 2.000 y 3.000, focalizados en los municipios CH, B y C. Entonces ahí las frecuencias deberían ser diarias. Por ejemplo, el norte del CH, en vez de tener cuatro días de recolección, pasaría a tener más. Después, lo que dijimos es que para nosotros la solución del CH son los contenedores soterrados... Ellos los incluyen dentro del fideicomiso de limpieza, pero para el Municipio B, no para el CH. Estamos en negociaciones porque somos el municipio más denso del país. Los soterrados tienen mucha más capacidad que un contenedor común y, además, son antihurgado. -¿El hurgado te preocupa especialmente? -Es una alarma que se me prende. En el sur y centro de la ciudad vas a tener todos los contenedores de calle. Eso va a hacer que el hurgado se concentre en esta zona, donde ya es un problema. Ahí lo que podés hacer es fiscalizarlo. La Ley de Faltas te ampara. El tema es tener la voluntad para hacerlo. No sé si la van a tener…

-Volviendo a la gestión de la intendencia, ¿qué diferencia observás entre la administración de Carolina Cosse y la de Bergara?

-Esta es una gestión más cercana hacia los municipios. Antes nosotros éramos como entes autónomos y teníamos que pelear para conseguir cosas. Hoy hay muy buen vínculo con los directores y con la cúpula de la intendencia. Eso nos permite gestionar mejor. Después… veo una intendencia que depende mucho de los fideicomisos que pidieron y eso habla mal de la gestión del Frente Amplio a lo largo de todos estos años. Tuvieron que salir a pedir US$ 250 millones para cumplir con las cosas básicas, mientras tienen 1.300 funcionarios en Cultura, tienen policlínicas que ni siquiera son competencia departamental…

-A propósito de esos recursos extrapresupuestales, ¿ya saben qué calles y veredas se van a reparar en el CH?

-Por ejemplo, Ellauri la van a arreglar, que está muy mal y además cruza Punta Carretas y Pocitos y es el ingreso al shopping. Después, con veredas, van a arreglar Bulevar Artigas, algunas zonas de 8 de Octubre.

-¿Estás conforme con las intervenciones previstas?

-Algo que hizo la intendencia es que comunicaron a lo grande esto de que ellos te arreglan la vereda y después te lo pasan a la contribución. El tema es que van a arreglar algunas calles específicas. Entonces, tenemos muchos vecinos que dicen: “Che, yo quiero que la intendencia me lo arregle y yo lo pago en la contribución”. Y yo les tengo que explicar que no es en todas las zonas. En definitiva, después te ponés a comparar y muchos municipios reciben muchas más intervenciones que el CH.

-Esos extrapresupuestales fueron aprobados con los votos de los ediles de la Lista 22 del Partido Nacional. ¿Cómo viste que ellos se separaran del resto?

-Ellos son ediles, los votaron más de 60.000 personas y tomaron esa decisión. Puedo llegar a entender por qué lo hicieron, pero no lo comparto porque lo que todos pensamos es que el Frente Amplio se agotó en la Intendencia de Montevideo y que estos fideicomisos fueron un manotazo de ahogado. Lo que vos tenés que exigir a la intendencia desde tu rol opositor es que reordene las prioridades y eso no fue lo que pasó.

-¿Cómo ves a la oposición en Montevideo?

-La veo bien. Es muy difícil ser oposición cuando el intendente gana y tiene mayoría automática. Yo me niego a ser una oposición que solamente critica. No me identifico como oposición, sino como una alternativa. Por primera vez veo a mi partido formalizando bien una departamental de Montevideo que funciona, que tiene un relato, que discute los temas. Yo quería ir un pasito más allá y crear una comisión departamental de la Coalición Republicana, porque en definitiva en 2030 vamos a ir juntos. No me gustaría llegar a las elecciones decidiendo los candidatos en febrero: que el Partido Colorado ponga a alguien, el Partido Nacional a otro y el Partido Independiente a otro. Me gustaría que la decisión fuera en formato coalición y no tan individualista. Ahí mostraríamos un frente común, incluso con un programa de gobierno único. Eso después lleva a que puedas funcionar como coalición siendo oposición o gobierno.

-¿Martín Lema es el líder de la oposición en Montevideo?

-Sí. Hay varios liderazgos. Me parece que está bárbaro. Lo bueno es que haya gente hablando de esto, porque antes no sucedía. Hoy estamos institucionalizados en una departamental donde los ediles nos cuentan qué está pasando en la Junta, donde hay profesionales que estudian los temas. Lo habíamos empezado a vivir con Laura Raffo, cuando yo estaba en los primeros años de mi gestión, pero Laura tomó otro camino. Es lo que necesitamos y está bárbaro.

-Después de este período ya no podés seguir siendo alcaldesa. ¿Cómo te proyectás políticamente?

-Terminando el periodo primero, cumpliendo con todos los proyectos que tenemos acá... Yo me imagino trabajando en Montevideo. Soy muy capitalina y quiero mi ciudad y la quiero ver mejor. Después, es donde elija la gente.

-¿Y te gustaría ser intendenta?

-Sí. No sé cuándo, pero sí.