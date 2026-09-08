Sánchez: “No se está pensando” en abrir acciones de entes públicos; “habla mucho y concreta poco”, dijo Bordaberry

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo este lunes en el Parlamento que el gobierno “no está pensando” en impulsar que se pueda invertir en empresas públicas, tal como había propuesto él mismo hace algunos meses.

“El Poder Ejecutivo, en principio, no está pensando en la apertura de acciones de los entes públicos, sino en generar instrumentos de canalización del ahorro privado de los uruguayos en proyectos de inversión de los entes públicos”, dijo el jerarca durante la comparecencia de Presidencia ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, que trata la Rendición de Cuentas.

Según consta en la versión taquigráfica, el senador colorado Pedro Bordaberry fue quien consultó al jerarca acerca de si la iniciativa sería “objeto de un proyecto de ley aparte” o si se iba a concretar de alguna otra forma.

“Es una propuesta que resulta interesante en tiempos de pocos acuerdos que estamos logrando. Pensé que esa propuesta podría venir en este proyecto de ley de Rendición de Cuentas, pero no está”, manifestó.

Fue a raíz de esta pregunta que Sánchez señaló que la idea no estaba siendo considerada, más allá de que pueden y “siempre es bueno” discutirlo “en cualquier momento”, pues “es un gran debate” acerca de cómo canalizar “ahorro nacional en función de objetivos de desarrollo”.

“Aquí hay un dato relevante: aproximadamente el 50% del PBI del Uruguay hoy está colocado en el sistema financiero del país. Ese 50% del PBI son unos US$ 44.000.000.000. Solo una tercera parte está puesta a plazo; el resto está puesto a la vista. Es decir que hay un conjunto de recursos, desde pequeños, medianos o, incluso, los ahorristas y los inversores institucionales, como las AFAP, que tienen un fondo importante, que se podrían canalizar en términos de una estrategia de desarrollo de inversiones de largo plazo para determinados proyectos de infraestructura, que podrían ser utilizados. Hay que construir vehículos para eso”, explicó el secretario de Presidencia.

En diálogo con El País, Bordaberry sostuvo que “el problema del gobierno es que habla mucho y concreta poco”, y “este caso es claro”.

“Lanzó que estaba de acuerdo en abrir las empresas públicas al capital privado. La Constitución lo permite. Después lo limitó a ahorristas pequeños. Preparamos un proyecto de ley, lo presentamos y se lo enviamos. Vino la Rendición de Cuentas y se fue por la tangente”, expresó.

Según el dirigente, “se conseguirían recursos genuinos, mejor gobernanza, las empresas seguirían estando mayoritariamente en manos del Estado, y se enfocarían en mejores resultados y gestión”.

“Pero no. Se tira un titular y después se dice que no. Ahora presentamos la creación del fondo intergeneracional de los recursos que se obtengan de la renta petrolera. El ministro de Economía dijo públicamente estar de acuerdo. ¿Lo harán o nos quedaremos en los titulares?”, agregó.

Esto último mencionado por Bordaberry refiere al último proyecto que presentó acerca de qué hacer con la renta petrolera en caso de un hallazgo: “Separar esos recursos del gasto corriente, capitalizarlos en un fondo con reglas de ahorro e inversión, y ponerlos al servicio de la nación, no de la urgencia de turno”, explicó en su cuenta de X.

A fines de julio, el senador colorado presentó un proyecto de ley en la misma línea de lo planteado inicialmente por Sánchez; establece la incorporación de capital privado hasta un máximo del 40% del capital social mediante la emisión y colocación pública de acciones a través de procedimientos “competitivos y transparentes”.

Por entonces, destacó el “consenso” con la Presidencia de la República y, de hecho, la iniciativa fue enviada directamente al presidente de la República, Yamandú Orsi, y al propio Sánchez; a los ministros de Economía y Finanzas (Gabriel Oddone) y de Industria, Energía y Minería (Fernanda Cardona), y a los coordinadores de bancada del Partido Nacional y del Partido Independiente, con quien el Partido Colorado conforma el bloque de la coalición republicana.

En marzo pasado, Sánchez, uno de los principales referentes del Movimiento de Participación Popular (MPP), hizo un video de casi una hora para sus redes sociales en el que detalló su propuesta de que pequeños ahorristas privados puedan invertir en empresas públicas.