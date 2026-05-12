Sánchez dijo que solicitud de Cardama de iniciar arbitraje contra Uruguay "es bastante vaga"

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió este martes al inició de un arbitraje internacional contra Uruguay por parte del astillero Cardama, tras rescisión de contrato por la compra de dos patrullas oceánicas OPV. El jerarca, dijo que la solicitud de la empresa española es "bastante vaga" y que toman el hecho "con mucha tranquilidad".

"El camino que recorrió el gobierno fue apegado al derecho y a la defensa del erario público, tanto es así que ante la decisión de rescindir el contrato después de la evidencia de que había incumplimientos flagrantes, Cardama no recurrió a la Justicia uruguaya", dijo Sánchez a Subrayado (Canal 10) luego de participar de un fogón en el marco del aniversario por la muerte del expresidente José Mujica.

Para Sánchez, la solicitud del astillero vigués "es bastante vaga", ya que entiende que primero "se debe agotar la vía nacional". Subrayó que la empresa decidió no recurrir a esa decisión, porque, a su criterio, el Estado uruguayo "recorrió un camino de mucha seriedad, transparencia y responsabilidad".

"Quizás la preocupación que tuvo este gobierno es la que no tuvo la administración anterior, que nos llevó a no tener los controles suficientes para analizar si efectivamente tenía solvencia la empresa y podía presentar una garantía en tiempo y forma", añadió el secretario de Presidencia.

Acotó que la empresa "está en su derecho de buscar el espacio que entienda necesario" pero que están "muy tranquilos".

Parlamento. El 20 de febrero, todos los partidos acordaron crear una comisión especial en el seno de la Asamblea General que se enfocará en estudiar todo lo ocurrido desde 2010 hasta ahora. Foto: Archivo El País.

Los detalles del arbitraje internacional que Cardama inició al Estado Uruguayo

El astillero español Cardama inició un proceso de arbitraje internacional contra la decisión del gobierno de rescindir el contrato que el Estado había firmado con la empresa para construir dos patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés).

Cardama presentó el escrito ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, aunque todavía no informó el resarcimiento económico que solicitará en caso de salir victorioso, informó el semanario Búsqueda y confirmaron a El País fuentes del gobierno de Yamandú Orsi.

Desde el Poder Ejecutivo señalaron que el reclamo "carece de competencia" y se espera que el tribunal "desestime" el planteo del astillero español.

Lo que analiza el gobierno y la idea de "hacer un monumento" con la "chatarra"

La elección de un constructor español es algo que efectivamente forma parte de las posibilidades, dijo el presidente Orsi semanas atrás en rueda de prensa.

"Eso —reconoció—, nos da una ventaja".

En las últimas horas Orsi volvió a ser consultado por los medios por qué avance ha hecho el gobierno en relación al nuevo contrato, y si seguía siendo una opción la donación ofrecida por Estados Unidos de un buque del tipo Reliance, considerado muy antiguo por la Armada Nacional, que además ha considerado que son muchas las refacciones necesarias.

Salida. El presidente Yamandú Orsi resolvió junto al secretario y prosecretario de Presidencia rescindir el contrato con Cardama. Foto: Estefanía Leal / El País

"No (se avanzó) mucho —contestó este jueves por la tarde—. Creo que incluso aparecieron otras opciones, que capaz sin ser tan onerosas son incluso hasta más rápidas de conseguir. Veremos. Algunas propuestas ustedes ya las manejan: (de) Reino Unido, Francia... hay otras opciones".

No precisó, sin embargo, cuándo se concretará el nuevo negocio. "Vamos a ver. Cuando aparezcan propuestas concretas, con números concretos".

Sobre qué hace con el material que espera en el astillero gallego opinó el pasado sábado 25 de abril el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Daniel Caggiani, en conversación con la prensa. Luego de participar en el plenario de su sector, Caggiani volvió a considerar el caso Cardama como uno de los escándalos del gobierno pasado, propiciado por la decisión de la administración de Lacalle Pou de comprar las patrulleras oceánicas "a un astillero español que no tenía una sola experiencia" en el rubro. "Y terminó como terminó: tenemos unas chatarras en Galicia que tenemos que ver cómo las traemos", lamentó el referente del sector mayoritario del Frente Amplio, antes de adelantar una postura personal: "Si me preguntan a mí, habría que traerlas y ponerlas en la Plaza Independencia y hacer un monumento a la ruina más grande que tuvo la Armada Nacional en el último gobierno".