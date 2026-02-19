Rodríguez advierte a Lubetkin en interpelación: "Le están queriendo hacer temblar la silla dentro del gobierno"

La situación en Venezuela, el tratamiento de dos acuerdos del Mercosur —Unión Europea y Singapur—, el viaje del presidente Yamandú Orsi con varias autoridades y empresarios a China, la restricción de las visas de inmigrantes para uruguayos en Estados Unidos, son algunos de los puntos sobre la mesa en la interpelación que realiza en la tarde del jueves la oposición al ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, en la comisión permanente.

El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, miembro interpelante, dedicó gran parte de su intervención a las diferentes posturas que hay en el Frente Amplio sobre la situación en Venezuela. Le “consta”, dijo, que dentro del partido oficialista “conviven dos demonios”. Por un lado, están los “históricos defensores del chavismo y lamebotas de los dictadores venezolanos, nicaragüenses y cubanos”, indicó, pero añadió que también “existen aquellos que han sufrido la presión para silenciarse pero que, poco a poco, se han hecho escuchar”.

A lo que sumó: “No tengo duda de que las acciones del Frente Amplio durante muchos años estuvieron relacionadas con los vínculos políticos, económicos, comerciales que se tejieron entre connotados dirigentes políticos y sindicales uruguayos con la dictadura venezolana. Eso era lo que causaba el silencio cómplice. Debo reconocerle al gobierno actual que los moderados han ido avanzando”.

Este no fue el único momento en el que el legislador blanco hizo referencia a la interna frenteamplista. En un momento, Rodríguez se dirigió de manera directa a Lubetkin: “Lo miro al canciller y se lo digo: desde afuera percibo que hay varios que le están queriendo hacer temblar la silla desde dentro del gobierno”. Y más tarde remató: “Está bravo el serrucho dentro del gobierno”.

Por otra parte, abordó la declaración en conjunto que realizaron los gobiernos de Uruguay y China en el marco del viaje de Orsi. En específico, consultó qué pidió cada país incluir de manera expresa en el documento, y se centró en un enunciado que dice: “Cualquier forma de independencia de Taiwán es contraria a dicho principio y, por lo tanto, se opone”. Para Rodríguez, la inclusión de esta frase “es hacer una de más” y, a su juicio, “gratuita”.

También estuvo sobre la mesa la suspensión de visas de inmigrantes por parte de Estados Unidos para 75 países, entre los que está Uruguay. El diputado blanco le preguntó al canciller cuáles cree que son las razones detrás de la decisión del país norteamericano, así como le pidió que haga una evaluación de cómo han evolucionado las relaciones diplomáticas y comerciales.

La comparecencia de Cancillería al Parlamento iba a realizarse, en un principio, a través de un llamado a sala, pero como la oposición no alcanzó una mayoría para la convocatoria porque el oficialismo no dio sus votos, decidieron ir por la interpelación. Rodríguez acusó a la bancada del Frente Amplio de querer “bloquear la comparecencia”, y atribuyó esta postura a que días antes se había dado una “sesión álgida sobre Venezuela” en la que al Frente Amplio le “resultó incómodo discutir” sobre el tema.

Rodríguez apuntó que el clima en el Parlamento “no está siendo el mejor” por responsabilidad de la bancada del Frente Amplio. El legislador apuntó: “Hay que hacer fuerza para mantener el compromiso cuando el comportamiento del oficialismo atenta contra la buena voluntad”.

Después de un cuarto intermedio de media hora, Lubetkin y la subsecretaria Valeria Csukasi dieron respuesta.

El canciller replicó a los cuestionamientos sobre la postura de Uruguay sobre Venezuela. Lubetkin apuntó que el gobierno “ha tomado posiciones muy claras”. En esa línea, el ministro recordó que “no se ha reconocido al presidente Nicolás Maduro por el resultado electoral, dado que nunca quedó claro qué pasó porque nunca se dieron a conocer las actas oficiales”. Por lo que, “por sentido lógico, tampoco” se reconoce a Delcy Rodríguez.

Al mismo tiempo, a raíz de la detención de Maduro el 3 de enero por parte de Estados Unidos, indicó que no están “nada felices con que tal o cual jefe de Estado pueda decidir qué hacer en un país”. A lo que sumó: “Porque, si vamos por ese camino, todos corremos el riesgo”. El posicionamiento de Uruguay —continuó el ministro— es la “condena a una metodología internacional” que “no debería haber sucedido de esa manera, más allá del resultado”.

Ante la pregunta de Rodríguez de hacia dónde se va con ante realidad, Lubetkin entendió que “es muy difícil de responder”. Optó por, en cambio, decir lo que están haciendo: “monitoreando”, e hizo la salvedad de que se “atrevería a decir que nadie puede decir cuál puede ser el desarrollo”.

“Para nosotros tiene que haber democracia” en Venezuela, indicó, y añadió: “Ese es el punto de referencia. El panorama es clarísimo: elecciones libres y democráticas, y garantías a todos los niveles con un organismo que las brinde”.

Otro punto fue la demora de tres meses entre la votación en el Parlamento del acuerdo entre el Mercosur y Singapur y su publicación en el diario oficial. Csukasi explicó que encontraron dificultades para que IMPO hiciera público el acuerdo, lo que les dejó una “enseñanza” y ahora están “haciendo las gestiones” para que no suceda lo mismo con el de la Unión Europea.

Por otra parte, del viaje a China y qué propuso cada país para la declaración, respondió que no puede decir qué propuso cada país dado que fueron “meses de discusión”, en los que “se proponía y contraponía como toda elaboración de un documento importante”. De la frase vinculada a Taiwán, apuntó que “se asemeja” a lo que firmaron en oportunidades anteriores los expresidentes Luis Lacalle Pou y Tabaré Vázquez. “En esencia, la declaración no tiene ningún cambio en lo sustancial salvo un gran capítulo de innovación y ciencia, que es la gran novedad que tiene que ver con el futuro”.

Por último, de las visas para migrantes de Estados Unidos, Lubetkin respondió que “no hay novedades” de por qué el país tomó esta decisión. “A esta altura, lo único que nos interesa es que se termine esa lista y, sobre todo, queremos salir. Hay que tomar en consideración que hay países de todos colores y formas, más o menos cercanos a las autoridades norteamericanas. La embajada aquí, que ha tomado un compromiso extraordinario para que podamos salir, no nos ha podido ilustrar. De la misma manera, la embajada en Washington trabaja con el departamento de Estado, el que nos ha dicho claramente que está trabajando en la línea de sacarnos de la lista”, añadió.

“Nuestra relación con Estados Unidos es estupenda”, sumó.