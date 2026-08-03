Renunció a su cargo el director de Deportes de la Intendencia de Montevideo, Lionel De Mello

Lionel De Mello presentó su renuncia como director de Deportes de la Intendencia de Montevideo (IMM) por motivos de salud, según supo El País en base a fuentes de la comuna capitalina.

La salida del jerarca fue "por motivos de salud" y ya fue comunicada dentro de la administración departamental el pasado viernes 31 de julio. Quedará al frente de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación el Lic. y Mag. Diego Pastori, quien ejercía la secretaría en esa dirección. Pastori es licenciado en Educación Física y magister en Derecho del Deporte (Universidad La Sapienza de Roma).

De Mello había asumido la conducción del área al inicio de la actual administración departamental. Su gestión estuvo enfocada en la coordinación de las políticas deportivas de la intendencia y el desarrollo de programas vinculados a la actividad física, el deporte comunitario y el fortalecimiento de la infraestructura deportiva de Montevideo.

El ahora exdirector cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito de la gestión deportiva y académico. Es escribano público y técnico deportivo, además de poseer una maestría en Derecho Deportivo por la Universidad de Lleida (España), otra en Alto Rendimiento Deportivo para Deportes de Equipo y un posgrado en Preparación Física Deportiva realizado en la Universidad de Leipzig (Alemania).

De Mello dijo a El País que lleva 23 años "en cargos y funciones políticas" por lo que "próximo a los 60 años es hora de priorizar la salud". "Dada la situación provocada por estrés crónico y cansancio, con problemas cardiovasculares, tomé esta decisión", aseguró.

"Diego Pastori se venía desarrollando como secretario y quedará al frente. Estoy muy agradecido a (Mario) Bergara y Claudio Visillac que me convocaron para esta función. Queda todo en orden y hay varias líneas de trabajo que van a dar sus frutos y se van a seguir desarrollando", concluyó.

Lionel De Mello durante evento de lanzamiento de la maratón de Montevideo. Foto: Francisco Flores/Archivo El País.

Trayectoria

A lo largo de su carrera ocupó diversos cargos de relevancia. Fue coordinador general de la Unidad de Coordinación y Desarrollo Deportivo del Ministerio de Defensa entre 2012 y 2020 y director de Promoción Deportiva y Coordinación Institucional de la entonces Dirección Nacional de Deporte en 2010. También presidió en dos períodos la Confederación Atlética del Uruguay y ejerció responsabilidades en la Confederación Sudamericana de Atletismo, donde fue vicepresidente, presidente y miembro del comité de auditoría.

En el plano internacional integró delegaciones uruguayas como jefe de equipo y oficial de atletismo en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Río de Janeiro 2016, además de participar en campeonatos mundiales y sudamericanos de la disciplina.

Hasta asumir la dirección de Deportes de la IMM, De Mello también se desempeñó como decano del Instituto Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes (IUACJ), docente universitario, presidente de la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay, presidente de la Comisión de Proyectos Deportivos y asesor coordinador del área jurídica de la Secretaría Nacional del Deporte.