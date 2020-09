Raffo: "Mujica desprecia a quien piensa diferente" y "utiliza la pobreza"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición, Laura Raffo, convocó a una conferencia de prensa para responderle al expresidente y líder del MPP José Mujica, luego de que el legislador fuera en contra de su eslogan "Montevideo olvidado" e hiciera alusión a su forma de vestirse durante las recorridas en la capital.

"Mujica desprecia a quien piensa diferente y entonces es el que más discrimina, el que menos integra", indicó la candidata y agregó: "Mujica utiliza la pobreza en vez de buscar herramientas que saquen a niños, mujeres y hombres de ese lugar".

Raffo indicó en la misma línea que el expresidente desprecia "la buena administración y así fueron las deudas que dejó su gobierno". La candidata consideró además que el líder del MPP "no cree en el trabajo duro como herramienta de superación y que "desprecia a los profesionales y entonces cree y promueve que todo se ata con alambre".

La candidata recordó la participación del legislador en el acto de Villar y expresó que en el estrado "comenzó a burlarse y a decir groserías" aludiendo a ella y a su campaña rumbo a la intendencia. "Yo quiero responderle que no se lo permito", indicó.

"No le permito decirme groserías, ni faltarme el respeto, no le permito estigmatizarme por ser mujer, usar tacos o championes. Me visto como quiero, cuando quiero y voy adonde quiero", expresó.

"No le permito decir 'Montevideo Olvidado las pelotas', no se lo permito yo, ni todas las personas que se nos acercan para pedirnos ayuda porque hoy viven en casas que se inundan, sin calles ni veredas y rodeados de basura, no le permito sembrar la división y el odio", dijo.

Raffo indicó que a las elecciones se presentan dos visiones y dos modelos de gobierno "radicalmente distintos": el modelo "de fomentar la inclusión o el de crear resentimiento".

"La verdad es que estamos cansados Mujica, de sus groserías, y de la grieta que promueve", finalizó.

El senador hizo una clara alusión en contra de Raffo durante su participación en el acto, al hacer referencia a su eslogan: "Las pelotas el Montevideo olvidado", dijo.

"Ahora que están en campaña electoral se acuerdan y van a caminar por los barrios pobres", dijo Mujica. "Y se asustan porque hay ratas como gatos", agregó. En cada ciudad del mundo "por lo menos" hay cinco ratas por cada habitante, afirmó el expresidente. "Los que nunca anduvieron por las cloacas no tienen ni idea lo que está pasando ahí abajo", dijo.

"Se acuerdan en momentos electorales. Porque se ponen championes para ir, no van con el taquito", dijo y agregó: "Las pelotas el Montevideo olvidado,¿qué olvidado? Para mi es una llaga permanente, una interpelación a la conciencia pública".