Raffo: "A las mujeres rodeadas de basura Mujica también les va a hablar de los tacos y los championes?

La candidata de la coalición para la Intendencia de Montevideo Laura Raffo estuvo de recorrida este domingo por Punta de Rieles, donde habló con vecinos y con la prensa, y aprovechó a contestar a los dichos de José Mujica de este sábado durante el cierre de campaña de Álvaro Villar.

El expresidente criticó a la candidata y a su entorno por ponerse championes para ir a los barrios de contexto crítica, lugares a los que, dijo "de tacos" no van.



Mujica se para "en un lugar de división, de odio, no es la manera, no es donde queremos estar. Es muy grave que un expresidente haga bromas e insultos. Utiliza un estrado para burlarse y agredir", criticó Raffo.



La candidata se preguntó si Mujica le diría lo mismo sobre "los tacos y los championes" a las mujeres solteras con hijos y rodeadas de basura que viven en los barrios de lo que considera el "Montevideo olvidado".



"Vemos un gran apoyo de gente que sabe que estamos compromnetidos a ponerlos en el centro, estoy pidiendo un voto de confianza. Jamás hemos insultado a nadie y creemos que podemos hacer un gobierno distinto al servicio de las personas", concluyó.