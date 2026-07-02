Proponen una ley para que padres concurran a actos escolares de sus hijos con ocho horas laborales remuneradas

Un proyecto de ley que busca impulsar el senador del Partido Socialista Gustavo González, de ser aprobado en el Parlamento, otorgaría a los padres ocho horas pagas al año para que puedan asistir a actos escolares de sus hijos.

El legislador señaló en rueda de prensa que la propuesta nació a raíz de preocupaciones expresadas por los mismos docentes. Según González, maestros y profesores expresaron que la ausencia de los familiares en actividades y actos escolares genera un impacto negativo para los alumnos.

“Docentes me han venido a plantear en más de una oportunidad que los niños, las niñas y adolescentes, al no poder llegar sus padres a la fiestita escolar y demás, se sienten muy mal”, expresó el senador socialista ante medios de comunicación, en un video publicado por Telemundo.

El senador aseguró que incluso existen estudios realizados por especialistas que demuestran el efecto sufrido por los niños ante la ausencia de un padre en las ceremonias de sus centros educativos.

El proyecto de ley propuesto por González es analizado en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Parlamento.

Un escolar con su túnica y moña frente a la escuela. Foto: Archivo El País

Qué dice el proyecto de ley impulsado para que padres asistan a actos escolares de sus hijos

La propuesta busca otorgar a los padres o tutores de los menores ocho horas remuneradas por año para que puedan ausentarse de sus trabajos y asistir a actos y actividades escolares de sus hijos.

Para acceder a este derecho, los trabajadores que opten por utilizar ese día libre deberán notificar a su empleador con un mínimo de dos días de antelación y presentar un comprobante emitido por el centro educativo que certifique su asistencia al evento, indicó el senador ante los medios.

Senado uruguayo. Foto: Estefanía Leal.

“Lo que estoy planteando en el proyecto es que haya ocho horas pagas durante el año para que el papá, la mamá o el tutor del niño y de la niña puedan ir a la fiesta de la jura de la bandera y además a otra, con la debida autorización”, dijo González, y agregó: “Hay que solicitarlo por lo menos con dos días de anticipación al empleador, y la justificación del centro de estudio que efectivamente concurría allí de tal hora a tal hora”.