Certificaciones médicas: funcionarios que pidieron licencia médica lo hicieron por 32 días en promedio en 2025

El sistema de certificaciones médicas de los funcionarios públicos fue punto de conflicto al inicio del gobierno. Tras presionar, los sindicatos lograron achicar limitantes que se habían llevado adelante durante la gestión de Luis Lacalle Pou. Pero este cambio no se aplicó hasta enero, por lo que habrá que esperar para conocer el impacto. Lo cierto es que el año pasado —en cuyo inicio rigieron las limitantes impuestas en el gobierno anterior, las que se suspendieron ya entrado el gobierno de Orsi luego de negociar con los gremios—, el 50,44% de los trabajadores en la administración pública se ausentó por enfermedad al menos una vez.

Este 50,44% de funcionarios que se certificó significó una reducción de 3,27% en comparación con 2024. Pero, además, se sabe que estos trabajadores lo hicieron en promedio —indicador que puede esconder desigualdades— 32,40 días cada uno. En tanto, la mediana —aquí se ordenan los datos de menor a mayor y se toma la cifra del medio— fue de nueve días.

Los datos refieren a quienes trabajaron en la administración central, y los de los organismos del artículo 220 de la Constitución —Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, entes autónomos y los servicios descentralizados, entre otros— y los organismos del artículo 221 —entes industriales o comerciales del Estado—. Los resultados fueron presentados en un informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) que se envió el martes en el marco de la Rendición de Cuentas.

El promedio de días de licencia por enfermedad anual es un “indicador clave de las condiciones de trabajo, tanto de los costos económicos como de los resultados de las políticas de gestión humana, ya que los malos entornos de trabajo pueden llevar a una mayor incidencia de las licencias por enfermedad”, indica la ONSC en su informe, que está obligado a presentar.

Poner la lupa.

Una particularidad es que, dado que los ministerios de Interior y Defensa tienen “características y regímenes diferentes”, también se dieron, por separado, los datos de la administración pública sin incluirlos. Eso dio como resultado que los funcionarios se ausentaron por enfermedad 25,56 días en promedio y lo hizo el 47,2% de los vínculos en 2025.

Otro dato interesante es que la mayoría de las licencias (74,82%) fueron de 10 días o menos.

En tanto, al diferenciar por mes, se encuentra que junio registró la mayor cantidad de certificaciones (11,34%), lo que coincidió con el inicio del invierno; y le siguió agosto con 11,28%. Al ver los otros meses se registró que “entre mayo y octubre se concentró el 62% de las solicitudes de certificación”, se indica, y añade que “los meses con menor porcentaje fueron enero (3,88%) y febrero (4,66%), igual que en años anteriores”.

Por otra parte, se detectó que en los primeros días de la semana inició la mayor cantidad de certificaciones. El lunes concentró el 24,03%, porcentaje que descendió en el correr de los días y alcanzó el 5,58% el sábado y 5,47% el domingo.

Más variables.

La ONSC diferencia las licencias médicas por edad y sexo porque entiende que son variables “relevantes al analizar” las certificaciones. Así como también “para comparar organismos entre sí y al sector público con el sector privado, ya que la composición del empleo público tiene diferencias con respecto al empleo en su conjunto: una mayor proporción de personas mayores de 55 y mayor proporción de mujeres que la población ocupada del país”.

La Oficina explica que las mujeres se certifican más que los hombres y a su vez lo realizan por más días promedio en la administración pública. Esto se refleja en las cifras: ellos se ausentaron por enfermedad 28,03 días en promedio y ellas 34,29 días. Además, el “porcentaje de hombres certificados sobre vínculos fue 38,32% y el de las mujeres 58,44%”, se añade.

Estos “resultados son consistentes, tanto con los años anteriores, como con otros estudios sobre ausentismo por enfermedad”.

Asimismo, al mirar por edad, se encontró una “tendencia creciente en la cantidad de días de certificación promedio a medida” que aumentan los años de las personas certificadas.

“Si bien en todos los grupos etarios las mujeres superan los días promedio de certificación de los hombres, la mayor diferencia se da en el grupo de 30 a 39 años”, se señala y aclara que, no obstante, “no se cuenta con datos como para estudiar la influencia de las responsabilidades de cuidados que podrían estar influenciando este resultado”.

Un dato relevante es que, “mientras el 57,82% de las mujeres de menos de 30 años se certificó, lo hizo el 30,13% de los hombres en ese grupo de edad”. Pero se explica que, para conocer los motivos de estas diferencias por género, se “requiere un análisis en mayor profundidad, introduciendo variables que no se poseen para este reporte” que se entregó el martes.

Mira en ausentismo.

La ONSC explica que los factores que inciden en el promedio de días de baja de enfermedad “son múltiples y se han estudiado desde varios enfoques” como el empresarial, económico, psicológico, sociológico, médico. Por lo tanto, entiende que es un asunto que es “necesario abordarlo desde un enfoque multidisciplinario”.

Se explica, con base en estudios, que, “si bien es difícil precisar con exactitud el grado de influencia de cada una de las posibles causas que originan este fenómeno, hay evidencia empírica concluyente acerca de los impactos negativos para el propio ausente, para su familia, para sus compañeros de trabajo, para la organización, para el propio Estado y la sociedad en su conjunto”.

Incluso se cita la propia definición de la Organización Mundial de la Salud que dice: “Un lugar de trabajo saludable es aquel en el que los trabajadores y los directivos colaboran para utilizar un proceso de mejora continua para proteger y promover la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y la sostenibilidad del lugar de trabajo”.