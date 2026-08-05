Presidenta de Ancap defendió “amortiguación del precio internacional” de combustibles y cuestionó sobreprecio

La presidenta de Ancap, Cecilia San Román, se refirió este miércoles al aumento del precio de los combustibles en los últimos meses y defendió la dirección de “amortiguar el precio internacional” —en referencia al conflicto en Medio Oriente— así como las “condiciones sólidas y robustas” de la empresa.

El directorio del organismo compareció en comisión junto a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y demás jerarcas de la cartera. La convocatoria estaba pendiente desde abril.

San Román destacó las “acciones de mitigación” que la administración enfoca en “proteger a la población y amortiguar el precio internacional de los combustibles para que no repercutan aquí”. Asimismo, dijo que “mantener a la empresa estatal en condiciones sólidas, robustas y en equilibrio para poder atender estas situaciones” resulta ventajoso.

“Lo estamos manejando con mucha prudencia. No se avizora cuándo va a terminar este conflicto. La volatilidad es enorme, cambia en el mismo día un anuncio de un acuerdo y a la tarde hay bombardeos, entonces estamos en un momento de mucha inestabilidad”, sostuvo.

En ese sentido, fue consultada acerca de un informe del Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP), el cual señaló que de marzo a diciembre de 2025 hubo un sobreprecio en los costos de los combustibles de US$ 88 millones.

“Se planteó, con números y con análisis ahora en la comisión, diversas o malas interpretaciones, o errores, que se están cometiendo en ese informe. No sólo numérico, sino conceptual también, de la parte impositiva y de cómo se ha desarrollado el nuevo marco que fue a partir de la LUC”, manifestó la jerarca.

San Román enfatizó que, “cuando ellos hablan de esa cantidad de plata que se apropia Ancap, no es así”. Afirmó que “no se pudo completar la transición del marco regulatorio nuevo” y “los fletes hasta ahora no se han ordenado”.

“Entonces, Ancap en las tarifas percibe el costo de los fletes, pero inmediatamente se da vuelta y paga a las empresas de fletes. Ese dinero es el que no nos quedamos nosotros y es el que creemos que está confundiendo el análisis del Centro de Estudios”, agregó.

La principal crítica que motivó la citación vino por parte del Partido Colorado desde hace meses. El diputado Felipe Schipani dijo en su momento que el aumento del precio de los combustibles “deja en evidencia el doble discurso del Frente Amplio en el año 2022, cuando ocurrió la guerra entre Ucrania y Rusia”.

Además, señaló que “Ancap cobró más de lo que debería ser el precio en virtud de la paridad de importación. US$ 88 millones de caja que hizo el gobierno”: “Bien podría, habiendo utilizado ese recurso de cobrar de más, aguantar el precio de los combustibles”.