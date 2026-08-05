"Oddone no es el dueño del Frente Amplio": senador dice que aún se puede aplicar el impuesto a los ricos

Gustavo González, senador del Partido Socialista, afirmó que el Congreso del Frente Amplio que se realizará este año será clave en el debate por la aplicación de una sobretasa del 1% del Impuesto al Patrimonio del 1% más rico de Uruguay. Se trata de una propuesta que surgió a iniciativa del Pit-Cnt, con el objetivo de disminuir la pobreza infantil, y que algunos sectores de la izquierda como los socialistas y los comunistas levantaron y llevaron al seno de la fuerza política. No obstante, tanto el presidente de la República, Yamandú Orsi, como el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, han descartado el planteo fundamentalmente por entender que no ayudaría a crear el clima de negocios e inversiones que necesita el país para aumentar su tasa de crecimiento.

"Oddone no es el dueño del Frente Amplio, ni Gustavo González", dijo González en diálogo con En Clave País, el streaming de El País.

"Eso se discutirá en el Congreso, en el órgano máximo del Frente Amplio. Yo puedo tener una posición en minoría o en mayoría pero las cosas hay que discutirlas", dijo el senador socialista, quien destacó al ministro de Economía como una persona "muy inteligente" y a la cual respeta "muchísimo".

González afirmó que el gobierno tiene que "hacer todo lo posible para cumplir" con el programa "y no se puede cumplir sin plata". "Yo quiero un Estado robusto, yo soy hincha del Estado a muerte, soy hincha de los hospitales y de la escuela pública", expresó.

Gustavo González, senador del Frente Amplio, en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

"Vamos mal": la visión de Gustavo González tras las encuestas de opinión pública

Consultado sobre las bajas cifras de aprobación del gobierno de Orsi en varias encuestas recientes, González resumió el escenario: "Vamos mal, es obvio".

En este sentido, pensando en cambiar el rumbo, dijo que el Congreso será "importante" para "discutir y hacer una evaluación profunda con las bases y con todos los partidos políticos del Frente Amplio".

"Para mí no vamos bien, del 1 al 100 andaremos en 55 o 60 con viento a favor", dijo González, aunque destacó que el gobierno "ordenó la casa" tras la administración de Luis Lacalle Pou.

El senador aseguró que "el problema no es de comunicación, el problema es político", y que en esta línea se han cometido "algunos errores".

Gustavo González, senador del Frente Amplio, en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Gustavo González mencionó "errores" del gobierno de Orsi

Recordó que en marzo el secretario de Presidencia, el referente emepepista Alejandro Sánchez, lanzó una propuesta para que los uruguayos puedan invertir en empresas públicas y "canalizar el ahorro para inversiones productivas nacionales", pero meses después, en referencia a una decisión que tomaron el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, "a las AFAP les decimos que inviertan en el exterior". Según González, "eso dificulta" para entender el rumbo el gobierno.

Otro "problema que para el Frente Amplio es caro" refiere a la política internacional. "El tema de Gaza", que muchos frenteamplistas catalogaron como un genocidio perpetrado por Israel pero el gobierno no lo definió así, "ha golpeado muy fuerte a nuestra gente".

Finalmente llamó a definir si el de Orsi es un "gobierno o un gobierno frenteamplista". "Ese es un debate que tenemos que tener, yo me siento gobierno frenteamplista, esto de que somos gobierno y todos mariposa no estoy de acuerdo", apuntó.

"Yo me debo a los frentamplistas como los blancos se deben a los votantes blancos. Obviamente cuando proyecto una ley, la proyecto para todo el país pero tengo que hacerlo con cabeza frenteamplista. Si no se terminó la política, somos todos amigos y bailamos el Rueda, Rueda. No es así, la lucha de ideas existe y es sana, y le hace bien a la democracia", sentenció.

"A mí no me preocupa que me digan FAPIT, está bien que la oposición critique, pero nosotros tenemos que escuchar más a los movimientos sociales. Ahora vamos a dar un paso importante con las cooperativas de vivienda que es la exoneración del IVA para la compra de materiales de construcción, se hizo justicia tributaria", resaltó, pero llamó a "afectar al capital con el 1%".

"Nunca queda zanjada una propuesta. Vamos a ver para cuánto da el presupuesto. Si la cobija queda corta, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo que cumplir con el programa del Frente Amplio", indicó.