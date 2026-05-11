Preocupa en el Ministerio de Turismo cómo atraer más brasileños y la poca inversión de US$ 1 por turista

Hay dos preocupaciones en el Ministerio de Turismo: que hubo menos de 500.000 visitantes brasileños en 2024, cuando es un mercado grande, y que el país invirtió alrededor de US$ 1 por turista, por lo que habría que aumentar el gasto en promoción. Esto lo planteó el líder de la cartera, Pablo Menoni, en la comisión de Turismo en la Cámara de Representantes.

El ministro aseguró que la preocupación por la cantidad de brasileños que ingresan “se puede convertir en una oportunidad” en tanto hay más de 50 millones de habitantes “solo de San Pablo hacia el sur”. Pero, además, la cifra que sube a más de 70 millones si se “amplía un poco más la zona económica de San Pablo”. Se quiere “romper ese techo” al que se está llegando “del entorno de los 3,5 millones” de turistas al año, lo que “implicaría generación de trabajo”.

La otra preocupación es el “poco gasto en promoción” que realiza el país. “Al respecto, hay un comparativo muy interesante”, indicó, y continuó diciendo que se está en el último lugar en el ranking de inversión por turista.

“Este lo encabeza Brasil, que tiene un gasto en promoción anual de entre US$ 60 millones y US$ 80 millones y recibe entre 6 millones y 10 millones de turistas del exterior; es decir, un gasto por turista del orden de los US$ 10. En segundo lugar está Chile, que gasta aproximadamente US$ 8 por turista, y en el último lugar de la tabla estamos nosotros, los uruguayos con un gasto por turista que viene del entorno de US$ 1”, dijo el ministro.

Al mismo tiempo, Menoni consideró como “significativas” las cifras sobre los visitantes en 2025. Ingresaron 3.604.488, que dejaron US$ 2.040 millones. También destacó que Uruguay sigue siendo en Sudamérica el país que tiene el mayor índice de turismo receptivo per cápita. En esa línea, indicó: “Como habrán visto, vienen tantos turistas como uruguayos somos. Eso se ha logrado a través de los años, no desde esta última temporada. Habla solo de un sector turístico, sobre todo del sector privado competitivo, comprometido y profesional”.

Por otra parte, Menoni contó que buscan capacitar a los trabajadores “en inteligencia artificial, para que se vea como una herramienta y no como una amenaza laboral”.

“Quienes venimos del palo industrial tenemos claro que a partir de la primera revolución industrial y hasta la cuarta, si bien hubo cambios en la forma de trabajar, en todas las revoluciones se crearon nuevos puestos de trabajo. Nosotros entendemos que esta revolución que está plasmando la inteligencia artificial no debería ser la excepción. Por lo tanto, tenemos que capacitar a los y las trabajadores para que la vean como una herramienta”, añadió.

También se preguntó: “¿Vamos a apuntar a un turismo que dependa solo del precio o que dependa del valor, como hablamos al principio?”. Y continuó: “Si depende solo del precio estamos ante un sector turístico vulnerable frente a todas estas coyunturas no solo internacionales, sino coyunturas de todo tipo. Si buscamos un turismo que se diferencie por el valor, estamos hablando de uno más firme y con más posibilidades de captar más en otros lugares”.

Menoni, a su vez, aseguró que el ministerio cuanta “con el primer plan de marketing” en los últimos 15 años. En el Parlamento explicó que es importante porque “sienta las bases —a través de un estudio pormenorizado y profesional— que permiten establecer una verdadera hoja de ruta no solo en el mediano plazo, sino en el largo plazo”. Y, de esa manera, alinear las “acciones de promoción, comunicación y posicionamiento internacional”.