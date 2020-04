Pese a Mujica, el MPP vota desafuero de Manini Ríos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Aunque el expresidente José Mujica aseguró que no votará el desafuero del senador y exgeneral Guido Manini Ríos, su sector -el Movimiento de Participación Popular- sí lo hará, según supo El País.

Manini Ríos comparecerá hoy a la hora 11 a la Comisión de Constitución y Códigos del Senado, donde se dará inicio al trámite de desafuero a pedido suyo. Luego de escucharlo, los senadores deberán definir si votan la solicitud remitida en noviembre del año pasado por el fiscal Rodrigo Morosoli, por no haber puesto a consideración de la Justicia la confesión realizada por José Nino Gavazzo ante el Tribunal de Honor sobre la desaparición del tupamaro Roberto Gomensoro.



En medio de la discusión del tema, Mujica reiteró ayer su vieja posición de no votar el desafuero de Manini Ríos. “No le quiero dar el cachón para que se tire al suelo”, indicó durante una entrevista en el programa Desayuno Informales.



Mujica destacó que “a Manini lo votó un montón de gente y yo no puedo enmendarle la plana a la decisión que tomó esa gente. Esa es mi manera personal”, expresó.

Fuentes del MPP confirmaron a El País que el sector votará el desafuero de Manini, tal como se discutió en la bancada del pasado lunes donde el Frente Amplio en general evaluó seguir ese camino. En ese marco, la senadora Carolina Cosse (Lista Amplia) declaró ayer en el Parlamento que no le llama la atención el planteo de Mujica. “Creo que si hay una solicitud de la Justicia hay que proceder con el desafuero. Voy a hacer y defender lo que definamos en el Frente Amplio”, manifestó.

A eso se suma el hecho de que Mujica no estará en sala en la fecha de votación, ya que se encuentra con licencia (al igual que la senadora Lucía Topolansky) por ser parte de un grupo de alto riesgo de contagio de coronavirus, dado que sufre una enfermedad inmunológica desde hace muchos años. En lugar de Mujica está actuando como senador Alejandro Sánchez y en reemplazo de Topolansky asumió Sebastián Sabini, ambos diputados del MPP.

Como adelantó El País, hay votos para aprobar el desafuero de Manini en el Senado. Tanto blancos, como Cabildo Abierto y el Frente Amplio darán su apoyo. Los colorados siguen sin anunciar los pasos a seguir respecto al desafuero, pero hay posibilidad de que la solicitud del fiscal se termine de aprobar por unanimidad.