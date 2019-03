José Gavazzo admitió que arrojó el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro en 1973

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

José "Nino" Gavazzo confesó ante el Tribunal de Honor del Ejército que en 1973 arrojó el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro en aguas del río Negro. Así lo asegura hoy una investigación del periodista Leonardo Haberkorn en el diario El Observador.

Según publica el matutino, Gavazzo, junto a Jorge "Pajarito" Silveira, confesaron horrores cometidos por ellos y por otros militares durante la dictadura ante siete generales del Ejército: tres generales del Tribunal de Honor, tres generales de un tribunal de alzada y ante el excomandante Guido Manini Ríos. El actual comandante en jefe del Ejército José González era uno de los tres generales que integraban ese Tribunal de Honor.

Roberto Gomensoro fue detenido el 12 de marzo de 1973 y seis días después su cadáver apareció flotando en el río Negro, aunque en ese entonces no pudo ser identificado.

El Observador accedió al expediente de la justicia militar en el que Gavazzo confiesa que, luego de ser detenido Gomensoro, él mismo dio la orden de que no fuera interrogado y que permaneciera esposado a una silla. Pero allí lo encontró muerto horas después. Gavazzo dijo que el comandante de la División del Ejército 1, el general Esteban Cristi, ordenó desaparecer el cuerpo y que fue él quién cumplió la orden y nadie más. "Yo lo cargué al vehículo, yo manejé (...) lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote y lo tiré del bote. Yo solo", dijo en el documento. El testimonio de Jorge Silveira contradice esta versión de la muerte de Gomensoro y declaró que Gavazzo fue el responsable de torturar hasta la muerte al detenido.

En 2002 se confirmó que el cuerpo encontrado en 1973 en Río Negro era de Roberto Gomensoro. En 2010 la Justicia, luego de varias actuaciones, procesó a Gavazzo y también al coronel Juan Carlos Gómez por el asesinato de Gomensoro. Ni Silveira ni Gavazzo desmintieron esta versión ante la Justicia y Gómez estuvo tres años y medio preso hasta que fue absuelto en el 2013. Sobre su inocencia se habían pronunciado en ese entonces el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro y el ex secretario de Presidencia de Vázquez, Gonzalo Fernández.

La investigación también profundiza en la muerte de otro miltiante tupamaro detenido, Eduardo Pérez Silveira y en las declaraciones de los exmilitares sobre el "segundo vuelo" , el traslado clandestino de uruguayos desde Argentina a Uruguay. Mientras Gavazzo desmintió la existencia del "segundo vuelo" ante el tribunal, Silveira reconoció que conocía del procedimiento pero aseguró que no participó. Además acusó a Gavazzo de ser responsable de las operaciones en Buenos Aires y de tener algo que ver con la muerte de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta Juan Gelman. Las declaraciones de ambos exmilitares confirman la mala relación entre ambos acusándose mutuamente.

El Tribunal de Honor integrado por los generales Gustavo Fajardo, Alfredo Erramún y el hoy comandante José Gonzalez, luego de estos testimonios, resolvió que no había motivos para condenar militarmente a Gavazzo y a Silveira por los 28 homicidios que la Justicia ya los había condenado.

También entendieron que los exmilitares no habían afectado el honor del Ejército. Sí "incurrieron en una falta gravísima"al no haberle dicho a la Justicia que el coronel Gómez era inocente del homicidio de Gomensoro. La falta que se les aplicó fue que no podrán usar más el uniforme militar, agrega la investigación de El Observador.