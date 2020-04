Mujica no votará desafuero de Manini: "No le quiero dar el cachón para que se tire al suelo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente y actual senador José Mujica reiteró que no votará la suspensión de los fueros del también senador Guido Manini Ríos: "No le quiero dar el cachón para que se tire al suelo", indicó durante una entrevista en el programa Desayuno Informales (Telemundo).

"Ahora él mismo quiere que lo juzguen, yo no preciso ningún lado de la Justicia para pensar que el hombre se llovió", indicó Mujica y expresó: "Yo ya dije que no le voy a votar ese desafuero"

El senador frenteamplista indicó que son dos los motivos que lo llevan a tomar esta decisión.

Por un lado, "no le quiero dar el cachón para que se tire al suelo y esté haciendo campaña de que lo persiguen, que es lo que quiere él", aseguró el expresidente.



Por el otro, "a Manini lo votó un montón de gente y yo no puedo enmendarle la plana a la decisión que tomó esa gente. Esa es mi manera personal, pero mi manera personal no quiere deber la cosa", expresó.



"Eso no quiere decir que los otros tengan que llevar esa posición", agregó Mujica e indicó que hace un tiempo que no se comunica con el líder de Cabildo Abierto.

De todas maneras, el senador no podrá participar de la Comisión de Constitución del Senado que tratará el desafuero de Manini Ríos ya que, al igual que Lucía Topolansky, se encuentran de licencia por prevención.

Los dos forman parte de las personas consideradas como población de riesgo ante el posible contagio de coronavirus.