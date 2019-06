Mujica cantó, el cuarto secreto de Mieres se cayó y Cosse perdió su cartera: perlitas de la votación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante días, incluso semanas, los precandidatos se preparan para el día de las elecciones. Junto con asesores, jefes de prensa y coordinadores crean un meticuloso camino para que no haya ningún imprevisto. Sin embargo no todo puede preverse:

Bien tempranito llegó el expresidente de la República José Mujica quien segundos después de bajar de su auto fue abordado por periodistas y personas que ya lo esperaban en la puerta del Liceo N° 70, ubicado en Santín Carlos Rossi esquina Haiti.



Tras responder varias preguntas dos hombres se acercaron para saludarlo: "No se besan los hombres, eso lo hacen los rusos", indicó mientras se reía.



En ese mismo instante se acercó un periodista del programa Aquí está su disco, de Radio Montecarlo quien le consultó qué tema quería escuchar en la mañana. "Qué ganas de llorar en esta tarde gris", cantó Mujica y agregó: "Con (Anibal Troilo y (Roberto) Goyeneche", en referencia a la canción "En esta tarde gris".

Momentos más tarde, pero en Pocitos, llegaba la precandidata frenteamplista Carolina Cosse quien llegó acompañada de su madre y de su hija para votar en el Colegio Monte VI.



Mientras caminaba aseguró que también tenía que acompañar a su madre a su circuito de votación: "Si no la acompaño me deshereda", bromeó la precandidata.



Tras saludar a las personas que la esperaban en el lugar se acercó a la mesa de votación, pero en al momento de sacar la credencial no encontraba su cartera. "¿Mi cartera?, preguntó.



Finalmente uno de sus acompañantes la encontró y se pudo efectuar la votación.



El precandidto del Partido Independiente, Pablo Mieres, también madrugó para ir a votar. Cerca de las 9:30 llegó al Colegio Inmaculado Corazón de María Adoratrices ubicado en el Centro.



En el momento en que se acercó a la mesa de votación, la estructura armada atrás para que funcionara como cuarto secreto se cayó sobre una de las secretarias de votación.