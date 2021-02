Peña descartó malestar con Talvi y opinó sobre cuatro futuros líderes de los colorados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Adrián Peña, ministro de Ambiente y coordinador de bancada del Partido Colorado, planeó que no hay un malestar con Ernesto Talvi, excanciller y exlíder del partido, por el alquiler de de la casa que se utilizaba como sede de Ciudadanos, pese a que dirigentes de Ciudadanos dijeron a El País que no están de acuerdo con que el excandidato a presidente y su equipo de confianza sigan arrendando la casa que funciona como sede del sector colorado en Pocitos con fondos que, sostienen, fueron recaudados por todos durante la campaña electoral.



"No hay ningún lío. No he recibido ninguna queja en tal sentido ni ningún malestar. La casa está alquilada hasta finales de este mes. No va a seguir funcionado, fue una sede para el tiempo electoral. Luego se extendió por lo que fue la campaña departamental. El contrato vencía antes, pero hubo una extensión hasta febrero por esta situación", explicó a "Punto de encuentro" (radio Universal).

"Formalmente no recibí ninguna queja. Estamos funcionando mucho en el Palacio Legislativo y en la casa del Partido Colorado", añadió.

Peña señaló que "Ciudadanos ha actuado como bloque en cada uno de los temas" y que vienen "teniendo reuniones periódicas". "El sector está funcionando orgánicamente, estamos yendo para adelante. El sector tiene larga vida", indicó.

Sobre Talvi, recordó: "Hicimos un gran esfuerzo en ese momento. Primero para que no dejara el Ministerio de Relaciones Exteriores, luego la política (..) No hubo forma, fue bien claro. Cuando hubo algún intento de que volviera, reiteró que mantenía 100% lo que había dicho".

El ministro se refirió también a los liderazgos y dijo que el Partido Colorado "no va a tener problema de candidato para las próximas elecciones".



Asimismo agregó que "es una oportunidad para mucha gente que está dentro del Partido Colorado".

En ese sentido, Peña manifestó que "la salida" del expresidente y actual secretario general Julio María Sanguinetti "es un hecho" y genera "la posibilidad de que resurjan cosas y aparezcan nuevas cosas en el Partido Colorado".

El actual ministro de Ambiente se mostró optimista de cara al futuro y opinó sobre algunos nombres: Luis Almagro, Robert Silva, Pedro Bordaberry y Andrés Ojeda.

Sobre Luis Almagro "Ojalá venga y haga su esfuerzo, distinto es que lo vote" Peña fue consultado sobre las declaraciones que hizo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien fuera militante en su juventud del Partido Nacional y que luego pasó al MPP. Para el libro "Luis Almagro no pide perdón", el jerarca dijo que en el lugar que se "sentiría más cómodo" sería en el “"batllismo".



"No lo conozco, tampoco sé cuáles son sus aspiraciones", opinó Peña, pero aclaró que "el Partido Colorado es un partido de hombres libres" y debe "estar abierto siempre".



"Ojalá venga y haga su esfuerzo, distinto es que lo vote", subrayó.

Sobre Robert Silva "Hay mucha gente en determinadas posiciones y que la cronología se lo permite" Consultado sobre Robert Silva, actual presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Peña dijo que "hay mucha gente en determinadas posiciones" integrando el actual gobierno "y que la cronología se lo permite".



Eso, explicó el ministro, hace que tengan "chances de ser líderes de sectores o candidatos".

Sobre Pedro Bordaberry "Hay gente que ya estuvo y que si vuelve le hace bien al partido" Sobre la posibilidad de que el exsenador Pedro Bordaberry regrese a la actividad política y al Partido Colorado, puntualizó: "Hay gente que ya estuvo y que si vuelve le hace bien al partido".



"Pedro es alguien con quien trabajé. Es un tipo muy trabajador, fue un gran legislador, tiene un conocimiento por parte de la ciudadanía muy alto. La vuelta de Pedro podría ser interesante, sin dudas", sumó.