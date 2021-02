Sanguinetti sobre el futuro del Partido Colorado: "Ya vendrán los candidatos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julio María Sanguinetti, expresidente y actual secretario general del Partido Colorado, se refirió al futuro de su partido y aclaró que "ya vendrán los candidatos".

"Serán los que más se luzcan en este tiempo, los que más confianza inspiren. Los habrá, porque el Partido Colorado tiene un caudal enorme de dirigencia. Hay espacio para crecer", comentó en su columna publicada en Opinar.

Sanguinetti explicó que en los últimos días muchos colorados le han manifestado que el partido "debería tener un protagonismo mayor, estar más en la prensa, generar noticias" y reconoció que algunos se manifestaron "preocupados" por "lo que algunos sienten como ausencia de liderazgo o, mejor dicho, de candidaturas prefiguradas".



"A todos les he dicho lo siguiente: el Partido Colorado ocupa el mayor lapso de gobierno en la historia del país, sus instituciones están configuradas a nuestra imagen y semejanza, el Estado Batllista es una realidad que quisieron desarmar los blancos en 1959, que pretendieron derrumbar -aun por la violencia- los frentistas y que nadie pudo con ella porque es el ADN nacional. De esa larga historia surge nuestra vocación de gobierno, nuestro sentido de responsabilidad institucional y social, nuestro racionalismo. Éste muchas veces nos ha jugado en contra por cumplir nuestro deber, pasara lo que pasara: fue, por ejemplo, la crisis de 2002, en que el Partido hizo lo que había que hacer, salvó al país de la quiebra; hoy lo reconocen todos, pero pagamos un durísimo peaje electoral porque la mayoría de la gente no lo entendió", indicó.



El expresidente sostuvo que a pesar de que la renuncia de Ernesto Talvi les generó "un momento de desacomodo", el partido "está funcionando con normalidad" y "cordialidad".



También hizo hincapié en que el Partido Colorado integra el actual gobierno en la coalición multicolor y recordó la batería de medidas presentadas a principio de mes para mitigar ciertos impactos generados por la pandemia del COVID-19.



"La propuesta es colorada y batllista cien por cien. Colorada porque respira responsabilidad y sentido patriótico. Batllista porque apunta a atender las necesidades sociales mayores e impulsar las obras que puedan generar empleo. Bien opuesto a las ideas del Frente Amplio, que era repartir mucha plata al barrer, no crear un puesto de trabajo y comprometer el crédito del país. Si hubiéramos gastado 1.500 millones de dólares en cuatro meses de la famosa “renta universal”, hoy -cuando la pandemia nos ha demorado más de lo esperado- estaríamos en crisis total. Cuatro meses nos habrían aplaudido, luego se habría enojado la gente al terminar el subsidio y hoy habríamos comprometido el imprescindible crédito nacional y no tendríamos ni para las vacunas", añadió.



"Sobre estas bases seguiremos trabajando. Si el gobierno de coalición sale bien, habrá posibilidades para todos y de eso se trata, entonces. Luego, el Partido mejor posicionado y los candidatos más creíbles harán la diferencia. Nosotros, militantes, y me ubico en ese rol más que en el de Secretario General, tenemos que mantener viva la esperanza. Trabajar con la gente. Estar cerca de ella (...) Colorados, a creer y trabajar. Trabajar para creer", finalizó.