Lacalle sobre medidas del PC: "Vamos a agarrar lápiz y papel y veremos qué margen hay"

El presidente Luis Lacalle Pou hizo referencia este jueves al conjunto de medidas que fue elaborado por el Partido Colorado en el marco de la pandemia por coronavirus para reactivar la economía y aseguró que "son bienvenidas". "Después vamos a agarrar el lápiz, el papel y veremos que margen hay dentro de todas las propuestas que son muy variadas", indicó.

El presidente aseguró que acepta todas las propuestas que se presenten y expresó: "Primero porque todos somos parte del gobierno y segundo porque todos somos uruguayos y queremos que al país le vaya bien".

"El presidente (Julio María) Sanguinetti me llamó el martes de noche para contarme que tenían estas propuestas y hoy temprano en la mañana las leí. Cabildo Abierto ha presentado algunas propuestas genéricas al igual que el Partido Independiente", dijo en referencia a los socios del Partido Nacional en la coalición de gobierno y agregó: "De lo que yo he visto, todas tienen un profundo sentido común y de conocimiento de la realidad que está teniendo el país".

Lacalle Pou aseguró que no le molesta "para nada" que cada partido haga públicas las propuestas que tiene pensadas, entre otras cosas porque se lo plantearon antes.

"Yo fui diputado de la coalición del partido que no encabezaba el Poder Ejecutivo por Canelones. Protestaba, criticaba y aportaba y siempre lo hice para el bien de un país, integrando un gobierno. Entonces lejos de molestarme me parece que es la vitalidad que tiene que tener un sistema político, entre otras cosas porque estuve del otro lado. Entonces está bien y que cada político quiera marcar su perfil no va en contraposición a un gobierno", dijo. "Esto es como una gran embarcación en la cual los partidos políticos que la componen tienen que sentirse cómodos, no pueden tener un corset de no opinar", agregó.

Lacalle aseguró que ningún partido pidió un "manejo conjunto" y expresó: "Manejo conjunto nadie pidió y nadie pidió ni yo accedería, por algo soy el presidente, soy el último responsable". "El Poder Ejecutivo tiene un ámbito formal, el Parlamento tiene una muy buena conversación pero no me cierro a tener conversaciones informales. Yo le resto dramatismo", dijo.

Consultado sobre la posición del gobierno en materia de la ley que prohíbe la ingesta de alcohol antes de manejar, Lacalle Pou indicó: "La posición personal mía es conocida porque la he dicho muchas veces y aparte estaba en nuestro programa de gobierno, yo soy partidario del 0.3". de tolerancia de alcohol en sangre.

Sin embargo, expresó, "no se va a avanzar en temas en los cuales no hay un ambiente previo, entre otras cosas porque necesita una modificación legislativa".

Con respecto a las vacunas, el presidente expresó que no es "parte de un show mediático" y agregó: "Cuando estén las vacunas acá se procederá a la logística necesaria y se va a empezar a vacunar". En la misma línea aseguró que se inmunizará con la vacuna que le toque.

"Hay un plan de vacunación cronológico que tiene establecido a qué sector de la sociedad ya sea por edad, ocupación, cuál es la vacuna que se le va a dar", detalló el mandatario e hizo referencia a los diversos pedidos de prioridad que se han realizado desde diferentes esferas sociales: "El arte de gobernar es, entre otras cosas, ser justo y es imposible ser 100% justo. Creímos y entendimos que el personal de la salud tiene que tener una prioridad, al igual que el personal de la educación o los hogares de ancianos donde sabemos la vulnerabilidad que existe".

Por otra parte, Lacalle Pou aseguró que no es "comentarista" y que se "dedica a gobernar", tras ser consultado sobre los dichos del expresidente José Mujica, quien opinó que Uruguay va a ser el último país de Sudamérica que empiece a vacunar. "Después de fritas las tortas vamos a ver cuánta grasa queda", agregó.

Las declaraciones del mandatario fueron realizadas en el marco de la inauguración de una sala de cuidados intensivos (CTI) que estará ubicada en el Hospital de Las Piedras.

Decenas de personas esperaban afuera del centro de salud para saludar al presidente, sacarse fotos o hablarle de diferentes temas. En el lugar también estuvieron presentes el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, el presidente del Colegio Médico, Blauco Rodríguez y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.

Durante el discurso de inauguración, Cipriani indicó que se está cumpliendo un pedido que viene "desde cuando el presidente era diputado". "Hoy la localidad lo tiene en el tiempo en que lo tiene que tener y con los costos que tiene que tener. Nosotros manejamos los fondos públicos, la plata de la gente y los tiempos y la salud de la gente", expresó.

"La gente no puede esperar para atenderse en una situación de calidad y de atención, que no haya diferencia entre el medio público y el privado", agregó el jerarca.

Por otra parte, Cipriani anunció que se está trabajando en la instalación de la base de salida de las ambulancias de ASSE de SAME 105. "Lo estamos extendiendo a toda el área metropolitana, el cual va a brindar cobertura tanto de emergencia de adulto, pediátrica y un móvil con emergencia de radio que va a funcionar entre las 08:00 y las 20:00 en la localidad de Las Piedras, La Paz y Progreso hasta Villa Felicidad porque el paciente de ASSE tiene que tener la atención en domicilio como la tiene en cualquier otro medio privado".

Por su parte, Lacalle Pou recordó el momento en que el hospital fue inaugurado y expresó que "Las Piedras es una de las ciudades más importantes del país", por lo cual, que "el sistema público de salud tenga tratamiento intensivo es estricta justicia aparte de necesidad".

"Uno ve camas, ve aparatos, ve salas, pero lo que hay atrás es mucha dedicación, mucho profesionalismo y mucho afecto. El amor mueve casi todo y cuando uno hace las cosas con afecto los tiempos se acortan, se tiende a la excelencia y se logran estos procesos", indicó.