PC presentará “gabinete paralelo” con “referentes” para seguir políticas del gobierno y de cara a programa de 2029

El Partido Colorado presentará en julio su “gabinete paralelo”, un órgano partidario integrado por “referentes” técnicos que tendrán el objetivo de monitorear las políticas del gobierno de Yamandú Orsi. También se conformará un equipo asesor para legisladores y otros dirigentes. La idea es empezar, desde allí, a trabajar de cara a las las elecciones de 2029.

La iniciativa surgió del “Plan Estratégico de Fortalecimiento del Partido Colorado (2025–2030)” presentado en setiembre del año pasado. En la sesión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este lunes se hizo una puesta a punto para empezar a trabajar.

Según un documento al que accedió El País, el cometido será “fortalecer la capacidad del partido para seguir las medidas del gobierno, elaborar propuestas programáticas”, así como “brindar respaldo técnico a la actuación legislativa”.

Una de sus funciones de este órgano asesor también será “contribuir a posicionar al Partido Colorado como la oposición técnicamente mejor preparada del sistema político”.

Además, tendrá la misión de “producir al menos tres documentos técnicos al año, orientados al seguimiento de políticas públicas, la elaboración de propuestas y la formulación de posiciones técnicas de oposición”.

Este gabinete estará coordinado por los abogados Emiliano Opertti y Federico Mazzuchelli, ambos integrantes de Unir, el sector liderado por el senador y secretario general colorado, Andrés Ojeda. Sin embargo, también se propone contar con una mesa, que incluya a un representante de Crece, sector liderado por el senador Robert Silva, y a uno de Vamos Uruguay, comandado por Pedro Bordaberry.

No obstante, esto aún no está definido. El planteo de conformar esta mesa fue presentado como una propuesta de los coordinadores; no se votó en la orgánica del CEN. Por Crece, iría Gerardo Tapié, pero no se sabe quién integraría la mesa por el sector de Bordaberry. De hecho, fuentes de Vamos Uruguay dijeron a El País que “no necesariamente” habrá un representante suyo en la coordinación.

El gabinete estará conformado por cinco mesas de trabajo en las que se abordará la labor de distintos ministerios y organismos del Estado: desarrollo social; desarrollo productivo; desarrollo económico; seguridad, defensa y soberanía; y Estado de derecho.

Según supo El País, algunos de los referentes técnicos será exjerarcas de gobierno como Isaac Alfie y Julio de Brun, en el caso del área económica, mientras que otros serán dirigentes políticos especializados en otros temas, como será el caso de Robert Silva en educación.

Ojeda, en diálogo con El País, aseguró que “el Frente Amplio ya no representa la esperanza que alguna vez supo ser”.

“En un momento en que parecemos estar ante un enorme desgobierno, se impone la necesidad de un equipo con experiencia de gobierno, con certeza, que le den garantías y rumbo al Uruguay del futuro”, sostuvo.

El secretario general afirmó que el órgano funcionará como una “asesoría”, y que estará manejada por “gente con mucho prestigio de gobierno y experiencia”.

En ese sentido, manifestó que “ojalá esto sea algo que quede fijo para el futuro del partido”, incluso de cara al armado del eventual programa de gobierno de 2029. "Eso sería lo ideal", dijo Ojeda.