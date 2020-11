El Partido Comunista hará acto para 3.000 personas; negociaron protocolo con Salinas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, instó ayer, luego de una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou, a no viajar a Brasil y Argentina “para no contagiarse”. Fuentes de la cartera dijeron a El País que unas 200 personas se trasladaron a Buenos Aires el fin de semana, luego de que se abrieran las fronteras. En tanto, ayer se registraron 49 casos y un nuevo brote de COVID-19, esta vez en la Escuela Militar de Toledo, con 23 positivos y 75 aislados.

Por otro lado, el Partido Comunista (PCU) se apresta a llevar adelante un evento que podría congregar hasta 3.000 asistentes, cuyo protocolo fue acordado con el ministro. El acto por los 100 años del comunismo tendrá lugar el próximo sábado en el Velódromo Municipal, que tiene capacidad para 9.000 personas.

El PCU estableció un protocolo especial que fue aprobado el martes por Salinas y el subsecretario de Salud, José Luis Satdjian. Esto implica regular desde el transporte en ómnibus que utilizarán los concurrentes, donde se les tomarán sus datos y se les medirá la temperatura, hasta el tiempo de oratoria de los líderes que den discursos.

“Hay listas con teléfonos para localizar y hay responsables por ómnibus. Se localizan también responsables por sectores en el Velódromo. Hay una cantidad de medidas importantes”, señaló el dirigente comunista Juan Castillo a El País.



“Se están marcando las gradas, un lugar sí y otro no, salvo para los lugares en los que habrá espacio para una familia tipo” (cuatro personas), dijo.



La responsable del protocolo para el acto del PCU será la expresidenta de ASSE, la médica Susana Muñiz, que integra ese sector del Frente Amplio.



Salinas dijo a El País que “se analizó el protocolo y se realizaron las recomendaciones correspondientes, por las cuales se utilizará solo el 30% de la capacidad del Velódromo”. Y añadió que se usó el mismo criterio que en las iglesias: “Las familias pueden estar juntas y los otros deben respetar las distancias”.

No viajen.

En la tarde de ayer varios jerarcas se reunieron en Suárez y Reyes con el presidente para hablar de los viajes de uruguayos hacia el exterior. El ministro de Interior, Jorge Larrañaga; la titular de Economía, Azucena Arbeleche; el director de Aduanas, Jaime Borgieni; y Salinas participaron del encuentro.



“El MSP no aconseja, y pongo énfasis en ‘no aconseja’, viajar a los países que tienen una elevada circulación viral, por ejemplo Argentina y Brasil”, expresó Salinas en conferencia de prensa.



El jerarca sostuvo, además, que los dos hisopados que los viajantes deben hacerse, uno al volver y otro a los siete días, correrán por su cuenta y no deberán ser financiados por las mutualistas. Salinas recordó que “si deciden viajar, al regreso deben guardar cuarentena estricta durante siete días”, y que se ejercerán mayores controles para que esto se cumpla.



Salinas dijo que la cartera recibe un informe diario de migraciones y que con este se hará un seguimiento estricto en coordinación con el Ministerio del Interior. Si se incumple, se pasará el caso directamente a la Fiscalía.

“Hubo un caso en un hotel en Punta del Este este fin de semana (de una argentina); hubo un caso de dos brasileños que fueron expulsados en el departamento de Rocha, hay otras denuncias en curso… O sea, estamos siendo severos. Vamos a maximizar los controles de Salud Pública en conjunto con el Ministerio del Interior”, insistió.



“Tenemos los números que demuestran que la gente que viajó es poca. Pensamos que es una decisión inteligente de los uruguayos no viajar en este momento a contagiarse. Personas que están en perfecto estado de salud pueden volver con la enfermedad (…) Apelamos a la inteligencia uruguaya de no hacer lo que no debemos hacer en estas circunstancias”, afirmó el ministro, y remató: “Tenemos el compromiso de mantener el estatus sanitario de este país, que nos ha costado empleo, dinero, salud, fallecidos”.

Brote de COVID-19.

La Escuela Militar de Toledo comunicó ayer sobre un brote con 23 enfermos y 75 personas aisladas a la espera de ser hisopadas. Todas están dentro de la institución en nueve áreas distintas. Ni los positivos ni los otros han presentado síntomas, según comunicó a El País el director nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, Carlos Rombys.



El brote, según la investigación interna en curso, habría surgido de un cumpleaños al que asistieron cuatro de los 23 infectados confirmados.



Rombys confirmó que los casi 100 afectados por el brote salieron de licencia este fin de semana, por lo que sus familias también están en cuarentena.

Detectaron 49 casos nuevos del virus Un brote del COVID-19 en la escuela militar de Toledo, en Canelones, cambió la marcha de la pandemia en Uruguay durante esta semana. La cantidad de personas que cursan la enfermedad en el país venía a la baja, pero ayer hubo un leve crecimiento. En buena medida se debe al brote en la institución castrense, que explica 18 de los 49 casos nuevos positivos que se diagnosticaron ayer.



Ese trazo epidemiológico trajo como consecuencia, a su vez, que 75 efectivos hayan tenido que cuarentenarse y que el departamento de Canelones haya sido, junto a Montevideo, el que concentró ayer más positivos nuevos: 22. La buena noticia es que en el brote militar las nuevas detecciones de positivos responden al seguimiento de contactos y no a la presentación de síntomas; y que, a escala país, se han reducido a cinco las camas ocupadas de CTI por pacientes COVID. En Rivera, donde hasta la semana pasada se concentraba una parte significativa de los activos, hubo una baja de personas cursando la enfermedad y solo está habiendo un goteo de positivos (de a dos) por contagios entre familiares.