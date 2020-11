Partidos lamentaron ausencia de Cabildo Abierto en homenaje al PCU en Diputados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A veces las ausencias son más notorias que las presencias. Las 11 bancas vacías de Cabildo Abierto en el homenaje de la Cámara de Representantes al Partido Comunista (PCU) por sus 100 años fueron la nota sonante de una sesión en la que los blancos, la mayoría de los colorados y los diputados del Partido Independiente y el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) reivindicaron la democracia nacional y saludaron al PCU.

El diputado comunista Ubaldo Aíta reconoció al inicio “el gesto republicano de las fuerzas políticas” que se encontraban en sala y agradeció a quienes observaban desde las barras, donde estaban José Mujica, Marcos Carámbula, Juan Castillo (secretario general del PCU) y Roberto Markarian, entre otros. En los palcos estaban Javier Miranda, Rafael Michelini y Yamandú Orsi, y en las bandejas, una decena de senadores frenteamplistas, entre ellos Carolina Cosse y su suplente en el Senado, Silvia Nane. Afuera del Palacio Legislativo, en la Plaza 1° de Mayo, militantes comunistas seguían la sesión entre banderas rojas.

Aíta reivindicó “el internacionalismo, la identificación plena con la lucha de los pueblos del mundo con su liberación, en particular con la Revolución de Octubre”. Y agregó: “Es también nuestra historia, de la que estamos orgullos, no porque no hayamos cometido errores como en toda construcción humana, errores que por supuesto asumimos y nos hacemos cargo”.

Una hora y media después, el diputado colorado Marcelo Caporale, suplente de Gustavo Zubía, dijo que “es muy liviano llamarle errores”. El único representante de La Tercera Vía en el Parlamento señaló “la vinculación del PCU al comunismo internacional, y por lo tanto su apoyo a determinados regímenes autoritarios que han cometido y siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos”. Luego, subió el tono: “Nosotros nunca, nunca, vamos a avalar un régimen autoritario y genocida. Y creo que hablo por toda la bancada colorada. Son más de 100 millones de personas, ¿Cien millones de errores? De torturas, fallecidos”. Por argumentos similares, Cabildo Abierto no participó del homenaje.

La bancada colorada saludó al PCU en un comunicado y destacó, a pesar de las diferencias, “su vocación de convivencia democrática”. De todas maneras, destacaron que los colorados no rinden “ningún homenaje a doctrinas” que rechazan.

Por su parte, el diputado blanco Alejo Umpiérrez, intendente electo de Rocha, dijo que el “talante verdaderamente liberal se demuestra en estas instancias” y celebró que el PCU forme parte de la democracia y de la cultura popular. “El silencio sería un desprecio y nosotros no despreciamos a nadie”, agregó Umpiérrez, en evidente alusión a Cabildo Abierto. Los diputados Iván Posada (Partido Independiente), y César Vega (PERI), también expresaron su disconformidad por la ausencia de los cabildantes. “¡Qué importante es estar!”, dijo Vega.



Por su parte, la exintendenta Ana Olivera, del PCU, recordó a las mujeres comunistas que forjaron su partido, entre ellas, a Julia Arévalo, “obrera tabacalera desde los 10 años” y “primera diputada comunista de América”.

Sobre el final, el diputado comunista Gerardo Núñez recordó otras ausencias, como la de los 75 militantes de su partido detenidos desaparecidos. Los nombró uno por uno, entre ellos a Miguel Ángel Mato, padre de la diputada Verónica Mato, quien lo escuchaba de cerca. “Cuando algunos pretenden pedirle a este partido que muestre sus credenciales democráticas, acá están nuestras credenciales democráticas, las de un partido que puso lo que había que poner en los momentos más difíciles. A quienes piden credenciales democráticas les pido, si tienen dignidad, que miren a los ojos de nuestros compañeros y compañeras desparecidos y desaparecidas, y que pidan perdón”.

Unas horas más tardes, en otra sesión, los diputados cabildantes ingresaron a sala y presentaron un proyecto de ley para “prohibir el uso de artefactos de pirotecnia de estruendo”.