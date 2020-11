En vivo: sin Cabildo, blancos y colorados participan del homenaje al Partido Comunista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se desarrolla esta tarde en la Cámara de Diputados el homenaje al Partido Comunista del Uruguay por el centenario de su fundación.

Cabildo Abierto resolvió por mayoría la semana pasada que no participarán de este evento. Los 11 diputados cabildantes se retirarán de sala durante la distinción, pero el Partido Nacional y el Colorado sí participarán del homenaje.

El diputado comunista Ubaldo Aita dijo que la historia del PCU "se funde con un presente que para nosotros es de lucha y de perspectiva transformadora".

"Los comunistas estamos convencidos que el capitalismo, la forma de organización social predominante en el mundo de hoy y también en nuestro país, está en crisis y tenemos un radical compromiso con la construcción de una propuesta civilizatoria que lo supere", destacó Aita.

Esta iniciativa "supone en primer lugar un duro desafío intelectual y político para dar respuestas a preguntas ubicadas en el plano de la rigurosidad histórica y de nuestro profundo sentido autocrítico", en búsqueda de una "sociedad nueva".

Por otro lado, apuntó que la sociedad uruguaya está "insertada en una región y en un mundo marcado por niveles insultantes de apropiación de la riqueza, y de los avances producidos por la humanidad por parte de unos muy pocos":

Para una "superación" de esta situación, que tradujo en una "sociedad donde seamos socialmente iguales" es que el PCU propone una "ruta". "Avanzar en democracia para construir una democracia avanzada como nuestro camino hacia el socialismo", dijo.

"Creemos en la democracia por principio y como el mejor cuadro para el desarrollo de las fuerzas sociales y políticas comprometidas con el mandato histórico de construcción de una sociedad nueva, donde la dignidad del ser humano encuentre plena realización", agregó Aita.



"Ser comunista es esencialmente comprometerse con el presente para construir el futuro, de libertad y de justicia social", subrayó el representante.

La diputada Ana Olivera puso énfasis en su discurso en el "papel de las mujeres comunistas, en todos los ámbitos de la vida partidaria y de la sociedad uruguaya". Destacó que la historia del PCU "contó a las mujeres como protagonistas en esa capilaridad que tuvo y tiene nuestro partido en todo el país", dijo.

Nombró a Julia Arévalo, a quien comenzó describiendo como "fundadora del partido, obrera tabacalera a los 10 años (...) que con solo cuarto año de Primaria fue parte de las luchas obreras (...) oradora encendida desde el corazón de las vivencias cotidianas de nuestro pueblo", destacó sobre quien fue "la primera diputada comunista de América", así como "la primera senadora" del PCU.

"Nunca fue sencillo ser comunista, cuántos prejuicios, cuantos temores", subrayó Olivera.

"En la cárcel, en la clandestinidad y en el exilio las comunistas fuimos militantes por la reconquista de la democracia", agregó la diputada.

El blanco Juan Martín Rodríguez destacó en nombre de la bancada nacionalista que si bien hay "diferencias en el plano de ideas" con el PCU, estas "jamás se pondrán por delante de la verdadera vigencia y convivencia democrática".

"Para nosotros en democracia no existen enemigos, existen adversarios. Los únicos enemigos son los enemigos de la democracia", destacó Rodríguez.

El diputado dijo que en Uruguay "afortunadamente podemos convivir partidos que piensan muy distante en el plano de las ideas, diametralmente opuesto, pero que forman parte de nuestro sistema democrático, envidiable a nivel mundial".

El también nacionalista, Alejo Umpiérrez señaló que el "talante verdaderamente liberal se demuestra en estas instancias".

"Los homenajes son en las divergencias y en las diferencias. Cada colectividad política, cualquiera sea, tiene el irrestricto derecho al homenaje, a su historia, mujeres, lucha y pensamiento".

No obstante, aseguró que desde el Partido Nacional "estamos en las antípodas del PCU. No creemos en el materialismo histórico, en el materialismo dialéctico, en la lucha de clases ni en la lucha de clases ni en la dictadura del proletariado. No tenemos un proyecto finalista de sociedad".

"El silencio sería un desprecio, y nosotros no despreciamos a nadie. Simplemente las ideas se combaten con otras ideas, ni con armas ni con violencia. El Partido Comunista siempre apostó a la vía electoral en Uruguay, y es un hecho que nosotros lo reconocemos permanentemente más allá de las diametrales diferencias que han tenido", subrayó Umpiérrez.

El diputado nacionalista Álvaro Viviano remarcó que hay "notoriamente diferencias en el marco cómo advertimos la organización de la sociedad, el Estado, por dónde pasa en definitiva la lucha y pelea por el bienestar de nuestra gente".

"Estamos convencidos que nuestras convicciones republicanas y democráticas se fortalecen en las discrepancias. Es muy fácil acordar sobre ideas común. Lo difícil realmente es acordar y convivir bajo las diferencias", destacó Viviano, quien luego agregó que la "salud" de la democracia uruguaya "está dada por esa convivencia, por esa actitud permanente de seguir tirando muros y día a día alejarnos cada vez más de la intolerancia".

El diputado independiente Juan Posada manifestó que "al margen de las diferencias ideológicas, políticas y filosóficas que las tenemos, creo que es bueno reconocer en este ámbito el compromiso con la democracia que ha tenido el Partido Comunista del Uruguay".



"Lo bueno es reconocer cuando un partido se compromete con las reglas que hacen al ejercicio de la democracia. En ese sentido, queremos expresar en nombre del Partido Independiente nuestro saludo fraterno al Partido Comunista", agregó Posada.

El diputado César Vega señaló que el PERI no había determinado hacer uso de la palabra porque preferían que hablaran los partidos de "muchas décadas", pero resolvió lo contrario luego de que el diputado Umpierrez "dijo que el calla puede estar otorgando".

"Lo importante en estas instancias no sería hablar, pero que importante es estar", destacó Vega, bajo el entendido de que para la democracia "que un partido político de nuestro país, cualquiera sea, esté cumpliendo 100 años no es poca cosa".

"Faltar a la invitación que nos hace un partido que está celebrando 100 años, para mí por lo menos no pasó desapercibido", dijo aludiendo a la ausencia de Cabildo Abierto en esta instancia.

"Ojalá recapacitemos los que como todo ser humano, vamos cometiendo por la vida errores, que a veces podemos llegar a calificar de horrores. Lo lindo de nuestra democracia (...) es que la democracia cuente con todos. Aún cuando estemos en las antípodas".



Se encuentran en esta ceremonia el presidente y secretario político del Frente Amplio, Javier Miranda, Rafael Michelini; los intendentes electos de Canelones y Montevideo, Yamandú Orsi y Carolina Cosse, así como los senadores Alejandro "Pacha" Sánchez, Liliam Kechichian, Óscar Andrade, Lucía Topolansky y el expresidente y exsenador José Mujica, entre otros dirigentes.

El expresidente y ex senador José Mujica también llegó a Diputados para presenciar el homenaje. https://t.co/AcLUaaifOx pic.twitter.com/g7hDwJuGqN — Nico Delgado (@NicoDelgadoSan) November 3, 2020

Los colorados definieron que no hablarán en sala. En tanto, los blancos definieron que harían uso de la palabra en esta fecha especial de uno de los sectores con más representación de la oposición.

“O son comunistas o son demócratas. No podemos homenajear a violadores de los derechos humanos como han sido en estos 100 años de historia”, había declarado el senador cabildante Raúl Lozano a Radio Uruguay.

Por otro lado, desde filas blancas, el presidente de la cámara baja Martín Lema había declarado a El País: “Tenemos la responsabilidad de transmitir paz y tolerancia”.

En tanto, el diputado colorado Felipe Schipani había manifestado a Televisión Nacional que “participar del homenaje no supone avalar los crímenes del comunismo internacional ni adherir al comunismo ideológicamente”.