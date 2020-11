MSP "no aconseja" viajar a Argentina o Brasil; hoy "arrancamos el partido 18 a cero", dijo Salinas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo este miércoles que la cartera que lidera desaconseja viajar a los países limítrofes, al tiempo que dijo que hoy “arrancamos el partido 18 a cero”, en referencia al brote de COVID-19 detectado en la Escuela Militar de Toledo.

El jerarca habló en rueda de prensa a la salida de un encuentro que mantuvo en Suárez y Reyes con el presidente Luis Lacalle Pou y jerarcas de los ministerios de Interior y Economía.

“El MSP no aconseja, y pongo énfasis en no aconseja, viajar a los países que tienen una elevada circulación (del virus), por ejemplo Argentina o Brasil”, dijo Salinas.

El ministro recordó, en esta línea, que los residentes en el país que decidan viajar al exterior deberán abonar el hisopado exigido para el ingreso a Uruguay como el otro examen que se requiere siete días después de esa entrada. “No van a ser cargo de la mutualista ni del Fondo Coronavirus, van a ser cargo del viajero”, dijo.

Además, añadió que las personas que salgan del país tendrán que respetar una cuarentena “estricta” de siete días una vez de nuevo en Uruguay. Sobre esto añadió que el ministerio recibe todos los días un informe de la Dirección de Migración y se trabajará para controlar que estos confinamientos se respeten. En caso que esto no se cumpla, el caso se elevará a Fiscalía.

Salinas comentó que hay un “compromiso de mantener el estatus sanitario de este país, que nos ha costado empleo, dinero, salud, fallecidos”. “Tenemos un estatus sanitario que es envidiable desde el punto de vista regional y mundial”, dijo, y agregó que no es “fácil” mantenerlo. “Hoy arrancamos el partido 18 a cero por el brote en la Escuela Militar de Toledo”, graficó, y comentó que todos los casos allí están estudiados pero que hay que “estar atentos a casos secundarios que pudieran surgir”.

Consultado acerca de la cantidad de residentes en el país que viajaron a Argentina –que desde la semana pasada abrió sus fronteras para visitantes de los países limítrofes-, Salinas dijo que “el número ha sido pequeño”, y añadió que se trató de una “decisión inteligente no viajar en estos momentos a contagiarse”.

“Ahora hay que resignarse y consumir uruguayo. Salir a pasear en Uruguay, sin aglomerarse, disfrutar de nuestras bellezas naturales. A veces las crisis son oportunidades. Mucha gente tanto de Montevideo como del interior no conoce las bellezas que tenemos en nuestro país. Los motivamos a que en lugar de consumir en el extranjero gastemos esas cifras tan importantes (…) consumamos turismo uruguayo, seguro, con protocolos”, dijo.



El ministro también fue interrogado acerca del pedido del Colegio Médico a la Intendencia de Montevideo para que este fin de semana no se peatonalice parte de la rambla y de 18 de Julio, algo que la comuna realiza desde hace meses. “Guardando las distancias entre la gente (…) es una medida que no deja de ser algo positivo. El tema es cuando la gente se concentra todos en el mismo lugar, sin mascarilla facial, compartiendo actividades”, comentó.