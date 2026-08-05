"Orsi nos está ignorando": vecinos de Casupá se movilizaron en el Palacio Legislativo en rechazo a la represa

Un conjunto de vecinos de Casupá se movilizaron este miércoles en las afueras del Palacio Legislativo donde leyeron una proclama en contra de la iniciativa del gobierno acerca de la construcción de una represa en la localidad. Previamente, la manifestación —que contó con el apoyo de la Federación Rural y de dirigentes de la oposicición—pasó por las afueras de Torre Ejecutiva donde entregaron una carta al presidente Yamandú Orsi.

En la misiva, a la que accedió El País, los vecinos reclaman al mandatario que considere "personalmente" la situación "antes de que se adopte una decisión definitiva" sobre la obra. Aún así, manifestaron que pese a que Orsi había expresado disposición a recibir a los vecinos, "ese encuentro aún no se ha concretado".

"Respetuosamente le solicitamos que haga efectivo ese compromiso. No pretendemos sustituir la opinión de los técnicos ni desconocer la responsabilidad del Estado en la búsqueda de soluciones para garantizar el abastecimiento de agua potable al país", señalaron. En ese sentido, sostienen que buscan transmitirle al mandatario las características de la zona donde está previsto que se construya la represa, así como la productividad de la cuenca y "las consecuencias humanas", del proyecto.

En esa línea, argumentan que pese a ser los "principales afectados", aún no tienen la posibilidad de "exponer" sus preocupaciones. Además, manifestaron una "profunda frustración" por la falta de diálogo con quienes "hoy están tomando las decisiones".

De la movilización también participaron dirigentes de la oposición como el diputado nacionalista Federico Casaretto, así como el líder del Partido Independiente Pablo Mieres y el senador del Partido Colorado Tabaré Viera. Foto: Estefanía Leal/El País.

Además, subrayan que una vez que esté creada la cuenca destinada al agua potable, "inevitablemente se incrementan las restricciones sobre las actividades productivas que puedan desarrollarse".

"Esto condiciona las inversiones agropecuarias futuras, limita posibilidades de desarrollo y genera incertidumbre permanente para quienes continúen viviendo y produciendo en la región. Este impacto, muchas veces poco visible, también debe formar parte de la evaluación integral del proyecto", consideraron.

Es por estos motivos que solicitan la reunión a Orsi; piden que se detenga "cualquier avance significativo" hasta que haya diálogo y "todas las dimensiones del proyecto" puedan ser evaluadas. "Tenemos la convicción de que aún es posible encontrar soluciones para garantizar el agua potable de los uruguayos sin sacrificar un territorio que constituye parte de la riqueza ambiental, productiva e histórica del país", agrega la misiva.

La movilización también contó con el apoyo de la Federación Rural. Foto: Estefanía Leal/El País.

"Pensamos que Orsi nos está ignorando", dijo vocero del movimiento

Álvaro Rivadiavia, uno de los voceros del colectivo "Vecinos de Casupa", dijo este miércoles tras la lectura de la proclama que están "convencidos" de que la construcción de la represa en Casupá no es la solución al problema del abastecimiento de agua potable en Montevideo y el Área Metropolitana.

"La cuenca de Casupá está integrando la cuenca de Santa Lucía, por lo que el agua que se junta ya está de cualquier manera en aguas corrientes", dijo Rivadavia en una rueda de prensa. Consideró que lo único que se va a generar es "un muro" que concentrará agua en una zona no adecuada y generará "un daño ecológico, ambiental y humano".

Álvaro Rivadavia en la lectura de la proclama. Foto: Estefanía Leal/El País.

Ante la consulta de si mantuvieron reuniones con autoridades de OSE, Rivadavia dijo que no han mantenido aún "un diálogo de calidad". "Nadie nos ha recibido, han ninguneado nuestras propuestas, desde Pablo Ferreri [presidente de OSE], el ministro [de Ambiente Edgardo Ortuño], y pensamos que Orsi nos está ignorando", añadió.

"Creo que no se está tomando dimensión de la cuestión, esto es mucho más que un problema de 40 o 100 familias, es un problema de política del país, si Uruguay sigue desarrollando la única fuente de agua potable en la zona que tiene mayor población por kilómetro cuadrado, va a tener un conflicto de intereses para las próximas generaciones", subrayó Rivadavia.