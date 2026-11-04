“No reniego de ser del Partido Comunista”: respuesta de Castillo, acusado de "hipotecar" la confianza del país

“Un ministro de Trabajo que no reniega de su pasado sindicalista ni de ser afiliado al Partido Comunista”. Así se definió Juan Castillo al terminar su primera intervención, que duró más de los 45 minutos estipulados, en la interpelación que le realiza este miércoles el diputado colorado Adrián Juri. Una instancia que se convocó por los conflictos laborales en el país, en especial en el puerto, pero en la que se derivó por momentos a lo ideológico.

Una de las 15 preguntas que hizo el diputado colorado Juri a Castillo fue: “El tripartismo que usted invoca lo crearon gobiernos batllistas en 1943. ¿Reconoce que el modelo que le permite negociar hoy es liberal y republicano, no comunista?”. Esto, después de darle una batería de consultas, entre las que estuvo si tiene “cifras claras de cuánto le costó al Uruguay el extenso conflicto en el puerto”; qué piensa hacer “si los sindicatos de los frigoríficos deciden ocupar”; y si tiene un “estudio de impacto” sobre su propuesta de que las empresas den preaviso al gobierno de los despidos.

En respuesta a la pregunta sobre la creación del tripartismo, el ministro señaló que las “políticas públicas son procesos acumulativos”, lo que “nadie” puede negar. “¿Cómo no vamos a reconocer el aporte del batllismo? Así como de todas las ideologías políticas de todos los partidos políticos. Del mismo modo, reivindicamos la rica historia de nuestro pueblo, particularmente de las trabajadoras, trabajadores y empleadores que, desde sus respectivos lugares, contribuyen al desarrollo integral de la sociedad”, continuó.

Pero, además, consideró que “es tener una mirada miope de la política y de la propia historia” creer que la “fundación de un modelo lo convierte en algo imperfectible”.

Ante esta postura, Juri redobló la apuesta: aseguró que Castillo “hipotecó” la confianza de Uruguay en el conflicto en el puerto “por un tema de actitudes y acciones ideológicas”. En esa línea, continuó: “No quiero tener un ministro que sea juez y parte, que solamente diga ‘vamos a esperar que las cosas pasen’. Queremos un ministro con autoridad, que, cuando tenga que tomar una decisión de algo firme y fuerte, se ponga los pantalones y lo haga”.

Esta expresión de “ponerse los pantalones” le costó un llamado de atención del presidente de la Cámara de Representantes, el diputado blanco Rodrigo Goñí, lo que Juri le recriminó.

Asimismo, más temprano, en medio de su intervención inicial, Juri le había dicho a Castillo que no le negaba el “derecho a ser comunista”, sino que le discutía que “gobierne” el ministerio “como si fuese una secretaría de un sindicato”.

Juri acusó al gobierno de “poner en pausa” a Uruguay e hizo hincapié en que, “cuando las respuestas llegan tarde, las consecuencias no las pagan solamente las partes involucradas en un conflicto, sino que las paga toda la sociedad”. También consideró que esta administración “no está dispuesta a decir que no, cuando hay que decir que no”. A su entender, “faltó autoridad, faltó un ministro, faltó alguien que diga: ‘Hasta acá llegamos’”.

“Toda su vida defendió con coherencia una parte y nadie se lo reprocha. Se le reprocha que el 1° de 2025 debería defendernos a todos y siguió defendiendo una parte”, sentenció.

Castillo, por su parte, enfatizó, ya habiendo excedido el tiempo asignado, que decidió no responder a los cuestionamientos por ser comunistas hasta casi el cierre de su intervención porque quería contestar las inquietudes con “respeto, argumento y altura”.

Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. Foto: Ignacio Sánchez.

Entre “responsabilidad política” y cierre de mesas de negociación

El ministro se refirió a los cuestionamientos a su gestión del conflicto del puerto. Castillo aseguró que no celebraban la duración que tuvo ni desconocían las dificultades que generó.

Y, ante la consulta de Juri de si asume “alguna responsabilidad política” por la extensión temporal de este conflicto, contestó: “Asumo plenamente la responsabilidad por mis actos y decisiones, incluido la firma de un convenio con una vigencia por cinco años, un periodo que incluso supera el mandato del presidente Yamandú Orsi”.

Asimismo, hizo hincapié en que “el Poder Ejecutivo actuó dentro de su competencia constitucional y de las normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

Juri también consultó a Castillo si estaba dispuesto a decretar la esencialidad si el sindicato de Terminal Cuenca del Plata no cumplía con las cláusulas de paz que se establecieron en el convenio colectivo. Ante esa situación, el ministro dijo que pondría en marcha el cometido de “mediación y conciliación” que tiene asignada la cartera. Pero que, “tratándose de servicios portuarios, que no constituyen servicios esenciales estrictos en el sentido de la OIT, no corresponde en principio su declaración como tal”, contestó.

Por otra parte, Castillo destacó cifras de la undécima ronda de Consejos de Salarios, que comprende 249 mesas de negociación, que “abarcan el 93% de los cotizantes totales”. De las mesas que finalizaron, aseguró, el 84,02% culminó con acuerdos entre las partes.

También destacó que la “negociación colectiva continúa ampliando derechos más allá de la negociación salarial”. Para argumentar, indicó que el 50% de los acuerdos de la primera fase incorporó cláusulas de cuidados y corresponsabilidad; el 39% tiene cláusulas de igualdad de género; el 28% de prevención de la violencia y el acoso; y el 39% de salud mental. “Esto se traduce en nuevas licencias, mejores condiciones y mayores garantías para las trabajadoras y trabajadores”, concluyó el ministro de Trabajo.