Murió José Andújar, exintendente de Canelones y padre de diputado blanco; mensajes de Lacalle y más dirigentes
Andújar dirigió el departamento canario entre 1990 y 1994, y fue senador del Partido Nacional entre 1995 y 1998. Lacalle Pou lo definió como "afable, inteligente, culto y siempre positivo".
Falleció este jueves a los 82 años de edad José Andújar, exintendente de Canelones durante los años 1990 y 1994 y padre de Sebastían Andujar, actual diputado por el Partido Nacional.
Oriundo de Santa Lucía, Andújar nació el 2 de julio de 1944. Se recibió como Doctor en Medicina en 1972 y en 1982 fue designado director del Hospital de Canelones bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública.
Además, fue Senador de la República por el Partido Nacional entre los años 1995 y 1998.
Su hijo, Sebastián lo despidió con un mensaje en redes sociales. "Gran tipo, extraordinario padre y un abuelo lleno de amor. Fuiste inmenso. Hasta siempre J.A. (Papá)", expresó.
Gran tipo, extraordinario padre y un abuelo lleno de amor.— Sebastián Andújar (@Sebandujar) April 16, 2026
Fuiste inmenso.
Hasta siempre J.A. (Papá) pic.twitter.com/qT2m0fXy59
Mensajes de Lacalle Pou y otros dirigentes
Por su parte, el expresidente de la República Luis Lacalle Pou escribió un mensaje en la red social X donde definió a Andujar como "afable, inteligente, culto y siempre positivo".
"A José Andújar lo conocí siendo yo adolescente. Con los años tuve la oportunidad de relacionarme con el político y sobre todo con la persona. Afable, inteligente, culto y siempre positivo. Abrazo grande a su familia y especialmente a Sebastián. QEPD", manifestó Lacalle Pou.
A José Andújar lo conocí siendo yo adolescente. Con los años tuve la oportunidad de relacionarme con el político y sobre todo con la persona. Afable, inteligente, culto y siempre positivo. Abrazo grande a su familia y especialmente a Sebastián.— Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) April 16, 2026
QEPD
Asimismo Luis Alberto Heber, exsenador y actual presidente del Herrerismo, dijo que Andújar fue "un referente".
"Hoy tuvimos la triste noticia de la desaparición física de nuestro compañero el Dr. José Andújar, intendente de Canelones y senador del Partido Nacional. Un referente para nosotros, un gran compañero y amigo. Lo recordamos con mucho cariño y estima, habiendo dejado un lindo recuerdo de servicio público, honrando a su Partido. QEPD", manifestó Heber.
Hoy tuvimos la triste noticia de la desaparición física de nuestro compañero el Dr. José Andújar, Intendente de Canelones y Senador del Partido Nacional. Un referente para nosotros, un gran compañero y amigo. Lo recordamos con mucho cariño y estima, habiendo dejado un lindo…— Luis Alberto Heber (@Luisaheber) April 16, 2026
En tanto, la cuenta oficial del Partido Nacional también publicó en X un mensaje referido al fallecimiento del exdirigente blanco.
"Con profundo pesar informamos el fallecimiento de José Andújar, exsenador de la República e intendente de Canelones, padre de nuestro compañero Sebastián Andújar. Acompañamos a Sebastián, a su familia y seres queridos en este difícil momento, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias. Q.E.P.D", expresaron.
Con profundo pesar informamos el fallecimiento de José Andújar, ex Senador de la República e Intendente de Canelones, padre de nuestro compañero Sebastián Andújar.— Partido Nacional (@PNACIONAL) April 16, 2026
Acompañamos a Sebastián, a su familia y seres queridos en este difícil momento, haciéndoles llegar nuestras más…
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