Muñoz a Lacalle Pou: "No tiene experiencia de estudio más que la UCU, un grupo selecto donde se paga"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la mañana de este miércoles la ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz fue consultada en el programa radial Doble Click (radio Del Sol) acerca de la opinión del candidato blanco Luis Lacalle Pou quien aseguró que "Muñoz es la peor ministra de Educación de los últimos años".

"Lo tomo de quien viene", indicó la jerarca y expresó: "Que Lacalle Pou llegue a ser presidente sería lo peor que le puede ocurrir a Uruguay".



La ministra indicó que el candidato "no califica para el cargo" porque es un hombre que ha llegado al Parlamento por lo votos de su mamá y no ha hecho otra cosa más que la actividad parlamentaria, no tiene experiencia de trabajo, no tiene experiencia de estudio nada más que la Universidad Católica o sea en un grupo selecto donde se paga", dijo y aseveró: "No tiene capacidad para ser presidente de la República, a mi modesto entender".



"Por lo tanto nuestra valoración es recíproca", agregó Muñoz.

Esta no es la primera vez que la ministra arremete contra el candidato blanco. En febrero de este año la jerarca aseguró que Lacalle Pou "nunca tomó un ómnibus -no sabe sacar un boleto- y no conoce la vida diaria de la mayoría de los uruguayos".



"Yo creo que eso es un problema a la hora de gobernar”, había expresado la ministra.



Por su parte Lacalle Pou había asegurado que "es la peor ministra de Educación de los últimos años, una mujer que ya nadie entiende qué hace en el cargo", al hablar en defensa del asesor en política sociales del nacionalista, Pablo Bartol.