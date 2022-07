"En el mundo no existe ni una sola Fiscalía colegiada", dijo el exfiscal de Corte Jorge Díaz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"En el mundo no existe ni una sola Fiscalía colegiada, como no existe un Ministerio de Seguridad o del Interior, o como prácticamente no existen cargos ejecutivos en la Presidencia de la República colegiados", remarcó este lunes de mañana el exfiscal de Corte Jorge Díaz, en alusión a una serie de propuestas que se han dado desde el oficialismo sobre modificar la gobernanza de la Fiscalía General de la Nación, hoy encabezada por el fiscal Juan Gómez.

Uno de los principales impulsores de una Fiscalía colegiada fue el exfiscal Gustavo Zubía, actual diputado colorado. "Yo largué el proyecto de triunvirato (en Fiscalía) y no me dio pelota el presidente (Luis Lacalle Pou). Es un error, porque le facilitaba el triunvirato el intercambiar las figuritas para hacer las designaciones de los fiscales que fueran necesarias", había dicho el legislador el 22 de junio, que fue respaldado por el expresidente Julio María Sanguinetti un día después. Esto ocurre en un contexto en que aún no se han alcanzado las mayorías que exige la Constitución para designar al nuevo fiscal de Corte, puesto que actualmente ocupa Gómez como fiscal subrogante.

El exfiscal de Corte, que renunció en octubre del año pasado, subrayó este lunes por la mañana en diálogo con Así Nos Va (Radio Carve): "Escuchaba a un legislador de intercambiar figuritas", en alusión a los dichos de Zubía. "Imagínese intercambiar figuritas al frente del organismo que se encarga de la investigación y persecución criminal, sería altísimamente peligroso", aseguró.



En ese sentido, planteó que "la Fiscalía cumple un rol total, completa y absolutamente diferente al del Poder Judicial", enfocado en un "rol de investigación y de persecución criminal". Ejemplificó que "está en el medio de la Policía y el juzgado".



"Propio de la función del fiscal es la tarea ejecutiva, y propio de la tarea ejecutiva es el órgano unipersonal. Por eso en todas partes del mundo la tarea del fiscal general es uno solo", añadió.



"Es así en los países sajones, escandinavos, de tradición germánica o continental o romano. Por tanto, seríamos una especie de, no voy a decir 'hazmerreír del mundo', pero (sí) un fenómeno bastante extraño el establecimiento de un sistema colegiado en la investigación y persecución criminal", enfatizó Díaz.



Para Díaz, es posible "discutir" la ubicación "institucional" de la Fiscalía, así como los "mecanismos de designación" del fiscal general, dado que hay "variaciones" en el mundo.



El exfiscal, además, se mostró "partidario" de implementar un Ministerio de Justicia. En el mundo, aseguró, que tiene bajo su órbita las cárceles y otros organismos que actualmente controla el Ministerio del Interior.



"En Uruguay tiene mala fama porque, lamentablemente, fue usado en la época de la dictadura militar", dijo en referencia al Ministerio de Justicia, que fue creado "para violar la independencia del Poder Judicial". De todos modos, valoró que esa "mala experiencia histórica" no debería llevar a "rechazar per se y de antemano ese instrumento".