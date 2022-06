Tras pedido de Zubía, Lacalle recordó que no hay mayoría para designar nuevo fiscal de Corte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue consultado este viernes por la petición del diputado colorado Gustavo Zubía quien lo llamó a "ponerse las pilas" para designar a un nuevo fiscal de Corte. "Tiene que haber una convicción de una mayoría especial en el Parlamento, que hoy a todas luces, no existe, no está disponible", expresó.

"Puedo compartir algunos supuestos de algunos legisladores y de gente que son formadores de opinión. El tema es el siguiente, porque no lo cambia el presidente, ni el Parlamento por una mayoría simple. Para nombrar un fiscal de Corte hace falta una mayoría especial. Entonces no solo alcanza con la voluntad de un grupo de personas", detalló el presidente en rueda de prensa desde Maldonado.



"Podemos hablar horas del tema, pero tienen que estar los votos", enfatizó.



Además, el mandatario cortó la pregunta de un periodista que quería consultarlo sobre el pedido de que cambie el sistema en Fiscalía y pase de un solo fiscal de Corte a un sistema de triunvirato. "No opino sobre cosas que son supuestos que no van a pasar", sentenció.

El actual fiscal de Corte, Juan Gómez, asumió su cargo como interino en octubre tras la renuncia de Jorge Díaz. Desde entonces el sistema político no ha alcanzado las mayorías especiales necesarias para nombrar a un sucesor que fuera consensuado por todos los partidos, tal como mandata la Constitución.



Consultado este miércoles de mañana en Las cosas en su sitio (Radio Sarandí) sobre si es una responsabilidad del mandatario o todo el sistema político, el exfiscal Zubía dijo: "El presidente es el que manda al Parlamento la venia para designar al fiscal de Corte. Lo designa el presidente".