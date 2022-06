Sanguinetti a favor de "Fiscalía colectiva"; Gómez e Iglesias "han caído en la máquina mediática"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Julio María Sanguinetti, expresidente en dos oportunidades y actual secretario general del Partido Colorado, se mostró este jueves a favor de avanzar en un cambio de la gobernanza de Fiscalía General de la Nación, que hoy encabeza el fiscal de Corte Juan Gómez, por un modelo "colectivo".

Sanguinetti respalda así el formato que propuso el exfiscal y diputado colorado Gustavo Zubía, quien reiteró su iniciativa de activar un "triunvirato" en la Fiscalía y destrabar el problema que existe para encontrar un sucesor a Gómez, quien asumió en octubre pasado tras la renuncia de Jorge Díaz.



Hasta el momento, los actores políticos no han llegado al consenso que exige la Constitución para dar este paso, por lo que Gómez, formalmente fiscal de Corte subrrogante, continúa en el cargo.

"Evidentemente las fiscalías hoy están precisando un momento de pausa, de institucionalidad, buscar soluciones. Quizás ir a esa Fiscalía colectiva, poner nuevos actores", manifestó esta mañana el secretario general colorado en diálogo con Primera Mañana (Radio El Espectador).

Valoró a Gómez como una "muy buena persona", que conoce "de toda la vida". "Ha sido bueno, todo el mundo habla de él. Bueno, ¿que hoy se le vino arriba toda esta situación? Sí. También el fiscal Iglesias", expresó.



En ese sentido, apuntó contra ambos miembros del ministerio público. "Creo que ambos han caído en la máquina mediática. Los dos, mirando desde afuera como ciudadano. Creo que Iglesias salió demasiado y el fiscal Iglesias también".



"Me parece que hay que bajar la pelota en el buen sentido de la palabra y decir: 'Bueno, vamos a encausar esto de un modo más racional, no estemos constantemente en este agonismo periodístico', que además perturba todo", agregó, aunque no precisó bajo qué formato cree que debería modificarse la jerarquía de la Fiscalía.

El nuevo capítulo de tensión entre varios actores políticos con la conducción de la Fiscalía se desató tras el sumario que activó Gómez contra el fiscal de Delito Sexual Raúl Iglesias por archivar unas 300 denuncias y revelar información considerada reservada de la causa de violación grupal en Cordón.