Ministro de Educación habló sobre cómo enfrentó el cáncer: "Conocés el miedo desde distinto lugar"

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, habló este miércoles sobre la enfermedad que transitó desde febrero de 2025, en plena transición y días antes de asumir su cargo en la cartera. "Tuve cáncer. Había tenido cáncer en el riñón derecho en el 2020, en medio de la pandemia me lo detectaron. Fue un impacto muy grande, me operaron y me sacaron parte de ese riñón y salí bien", relató el jerarca de Estado.

En diálogo con el programa Aire Rico (Del Sol FM), Mahía señaló: "Todos los que atravesamos procesos oncológicos sabemos que tenemos controles tomográficos y de resonancias a lo largo de los años. En febrero del año pasado, cuando estaba en el medio de la transición controlando el riñón derecho, me detectaron un tumor pegado al riñón izquierdo".

"Me dijeron que me tenía que operar. El 5 de marzo asumo y el 8 estaba en el quirófano. Pasan 10 días y me dicen que tengo un cáncer distinto al que había tenido, y eso implicaba un tratamiento de radioterapia desde el punto de vista del urólogo. Que podía consultar en el exterior, cosa que hice donde yo hacía el tratamiento", agregó.

Mahía indicó que ese proceso le "costó bastante": "Tenía que estar gobernando y viendo mi propia salud, mi vida. Eso determinó que tuviera 25 sesiones de radioterapia. Tuve un descanso unas semanas y después me operaron, me sacaron el riñón izquierdo y me limpiaron toda esa zona. Volví a tener reposo domiciliario y eso influyó mucho". "Lo experimenté de distintos lugares. Conocés el miedo desde distinto lugar, por más que te digan ´va a pasar esto´ o ´no va a pasar nada con lo otro´, tenés que transitarlo", añadió.

→ "Quería y quiero vivir, puse toda la energía en eso"



José Carlos Mahía sobre la enfermedad que transitó en paralelo a su primer año como ministro. pic.twitter.com/ig8iXwR7NS — 🫁 Aire Rico (@AireRico995) March 4, 2026

El ministro de Educación sostuvo que "no fue fácil" y ha "tenido un año complejo desde ese lugar". "Elegí no dejar de trabajar. Lo que no hice fue campaña electoral, no me daba el físico y no quería", sostuvo. "Por mis características soy una persona que no puede no pensar en términos estratégicos, para adelante. En una parte de toda la enfermedad me fue imposible pensar para adelante, no lo lograba. No podía. No me salía", aseveró.

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, dialoga con la prensa en el Palacio Legislativo. Foto: Estefanía Leal.

"Empecé a mirar para adelante"

Mahía dijo que a medida que empezó a recuperarse se dio cuenta que "podía empezar a mirar para adelante". "Eso me condicionó y tuve suerte de los tratamientos, las respuestas médicas. Puse mucho de mí, porque quería y quiero vivir. Puse toda la energía en eso, no me impidió seguir trabajando nunca, pero fue y es complejo", afirmó

Consultado sobre cómo se encontraba actualmente, el ministro explicó: "Ahora estoy bien, me siento bien. Por supuesto estoy en controles, fui a oncólogo, cirujano, tuve una resonancia, en tres meses tengo otra. Te queda algo de que cada vez que salís del tomógrafo o el resonador estás esperando el resultado de cómo te fue. Pero tenés que transitarlo".

"Traté de no perder el eje, es un miedo distinto. Lo vivís de otro lugar. Estoy con buena energía, haré cosas bien o mal en mi trabajo, pero me ha dado otra perspectiva. Tuve llamados y mensajes de todos los partidos. Cuando me reintegré vino Yamandú (Orsi), que lo conozco hace una vida", indicó sobre su buen vínculo con el mandatario, que al igual que él es profesor de Historia.