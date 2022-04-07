Mieres ve recuperación salarial en 2022 “entre signos de interrogación” por inflación

PROYECCIÓN

El ministro de Trabajo expresó que la meta del gobierno es ver qué medidas tomar "para impedir que se postergue" el crecimiento de salarios.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, expresó que la inflación registrada en el último año provoca que la recuperación salarial prevista para este 2022 esté “entre signos de interrogación”.

“Ha habido un incremento de precios que está por encima de las expectativas que todos teníamos, es un tema mundial”, dijo el ministro en rueda de prensa.

Consultado por si amerita adelantar el inicio de la recuperación del salario real, Mieres expresó que la pregunta es al revés: “Es ver qué hacemos para impedir que se postergue, porque el riesgo que tenemos hoy es que con los niveles de inflación existentes, esa meta que teníamos de empezar a recuperar el salario real en el correr de este año empieza a estar entre signos de interrogación, y eso es lo que tenemos que analizar, ver cómo encaminamos eso”, detalló.

En diciembre, el ministro había proyectado “un 2022 intenso” y se calculaba que solo 20 sectores recuperarían el 4,2 % perdido o más, según un relevamiento del Cuesta Duarte.

La pauta establecía una recuperación de 1,6% en dos años, pero en sectores puntuales se dio más: los supermercados otorgaron 2,1%, por ejemplo. En otros casos se proyectó la recuperación salarial en un tiempo mayor al del convenio, por ejemplo a tres años.

Este miércoles, desde la bancada del Frente Amplio se presentó un borrador con medidas para mitigar los efectos de la inflación y se resaltó que el principal cambio debe ser "recuperar la pérdida de ingresos de los trabajadores y jubilados verificada en los últimos dos años, mediante la convocatoria de consejos de salarios con pautas que incluyan la recuperación del sector y otorgar aumentos especiales para funcionarios públicos y pasividades".