Para el Frente Amplio la situación económica "no da para más": ¿qué propone la oposición?

La bancada de senadores del Frente Amplio compartió este miércoles un documento con diez medidas “para mejorar la vida de los uruguayos y mitigar el impacto de la inflación”. Según supo El País, se trata de un borrador propuesto por la bancada del Movimiento de Participación Popular (MPP) con la idea de tener un paquete de medidas para atender la situación de carestía.

“La situación no da para más y las medidas impulsadas por el gobierno son apenas parches que pretenden alivianar una situación como si esta fuera coyuntural, cuando en realidad no lo es”, dice el documento, criticando que el Gobierno se ampare en el conflicto en Ucrania para justificar el aumento de precios.



Tras un análisis comparativo de las diferentes visiones sobre el papel del Estado, el borrador señala que la principal medida para mejorar la calidad de vida de los uruguayos es “recuperar la pérdida de ingresos de los trabajadores y jubilados verificada en los últimos dos años, mediante la convocatoria de consejos de salarios con pautas que incluyan la recuperación del sector y otorgar aumentos especiales para funcionarios públicos y pasividades”, con “aumentos diferenciales para los trabajadores rurales de aquellos sectores que tuvieron un desempeño extraordinario en el último año”.



Luego, presenta diez medidas de implementación inmediata. En primer lugar, la reducción de IVA en productos de la canasta básica y supergás, por un período no menor a seis meses. Esta tendría que tener ciertas características: un conjunto amplio de bienes; que pueda ser para compras con medios electrónicos de pago y que comprenda un mayor porcentaje de descuento de IVA en instrumento de pago de Mides.

La segunda medida comprende un ajuste mensual del monto de las transferencias realizadas por Mides, en todos sus instrumentos de acuerdo al incremento del IPC.



Eliminación del IVA al gasoil de todo el transporte y en la producción y la creación de un Fondo de Estabilización de Precio de los Combustible, con cargo a Rentas Generales para amortiguar el impacto de la suba de los combustibles son otras dos medidas comprendidas en la lista para mitigar los efectos de la inflación. También se plantea eetomar la contratación de una cobertura de precio de petróleo por parte de Ancap.



Profundizar medidas de alivio fiscal en los comercios de frontera y apoyar a los pequeños productores a hacer frente a la competencia de las grandes superficies comerciales también se encuentran entre el paquete de medidas.

A su vez, se plantean medidas complementarias de reactivación. Por una parte, aplicar “de estímulo a la inversión, con un objeto específico sobre las pequeñas y medianas empresas” y además medidas “de impulso a la infraestructura incentivando la participación de las pequeñas y medianas empresas en el rubro”.



Según supo El País, hubo reunión de bancada donde se trataron varios temas, entre los que estuvo este borrador en construcción. Discutirán la viabilidad y el costo que podrían tener estas medidas.