"Mezcla de dolor y gratitud": Orsi asistió al velorio del secretario de la Junta Nacional de Drogas

El presidente Yamandú Orsi concurrió este viernes al velatorio de Gabriel Rossi, secretario de la Junta Nacional de Drogas que falleció el jueves luego de protagonizar un siniestro de tránsito el pasado domingo en Durazno. El mandatario expresó que la pérdida "es una mezcla de dolor y gratitud".

"Sin palabras, porque más allá de la función, era un ser humano increíble", expresó Orsi en una rueda de prensa en el lugar. Indicó además que el velatorio le da la oportunidad de conocer historias sobre Rossi que desconocía. "Nos hace darnos cuenta de que hoy se nos va un pedazo enorme", añadió.

El mandatario añadió que Rossi "fue un tipo que aportó muchísimo". "Tenía formación, tenía cabeza, hizo trabajo con los gurises para el tema de adicciones, era imprescindible", sostuvo.

Aún así, destacó que Rossi "dejó mucha gente formada". "Por lo que veo era el que más sabía, es una mezcla de dolor y gratitud", añadió.

Gabriel Rossi. Foto: Darwin Borrelli.

Cómo fue el siniestro de tránsito por el que murió Gabriel Rossi

Policía Caminera informó el pasado jueves cómo fue el incidente que derivó en el fallecimiento de Rossi.

La información oficial indica que pasado el mediodía del domingo, a la altura del kilómetro 217 de la ruta 5, en Durazno, Rossi iba en un auto que primero despistó y luego chocó contra un árbol.

Las causas del siniestro todavía no se han determinado: "Su automóvil cruza de senda e impacta contra un árbol existente al margen de la vía de circulación".

"Como consecuencia del impacto, el vehículo queda sobre la faja natural en posición normal, permaneciendo su único ocupante atrapado, debiendo ser rescatado por personal de Bomberos", informó Caminera.

Rossi, de 63 años, fue atendido en el lugar por una emergencia móvil del Centro de Salud de Durazno (Camedur) y luego trasladado a un sanatorio de la misma institución. El diagnóstico primario era de politraumatismos con fractura en una pierna.

Gabriel Rossi, secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas.

Trayectoria y gestión pública de Gabriel Rossi

Rossi fue designado por este gobierno para ser el encargado de las políticas de drogas. Previamente había sido "consultor experto" de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre otros trabajos que tuvo.

Se había recibido de doctor en Medicina por la Universidad de la República (Udelar) en 1991 y luego cursó estudios en drogodependencias: el último de ellos fue un máster en la Universidad de Deusto, Bilbao, que culminó en 2006. También en su currículum oficial figuraba que era "especialista en psiquiatría de niños y adolescentes" por la Udelar en 1998.