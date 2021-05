Martín Lema planea revisar todos los planes sociales del Mides

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Martín Lema entrará hoy al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para “cambiar la pisada” de la secretaría de Estado y “apretar el acelerador” en los programas sociales con un encare “mucho más político” que el que había desarrollado su antecesor, Pablo Bartol. Así lo explicaron a El País varias fuentes del gobierno de Luis Lacalle Pou.

El arribo de Lema al Mides implicará cambios en los equipos técnicos, incluso en algunas direcciones, y la revisión de todos los programas sociales.



Para Lema la jornada de ayer fue larga y extenuante, como vienen siendo sus últimos días. Tras la reunión que mantuvo con Lacalle Pou sobre las 17 horas, ofreció una conferencia de prensa de 10 minutos y se fue rumbo a Canal 4 para dar una entrevista. “Esto representa una nueva etapa dentro de un mismo proceso”, dijo en Torre Ejecutiva. Sin embargo, al salir del canal mantuvo más reuniones políticas para preparar los “cambios estructurales” que planea implementar.

El “Plan Lema” no solo tiene nombres nuevos para las direcciones con cambios que se sucederían en el mediano plazo, sino que también se propone revisar los planes para resolver si se continúan los que no logran la efectividad esperada, así como también crear nuevos. Al mismo tiempo, el nuevo jerarca buscará impulsar una impronta de trabajo “más intensa”.



“Martín va a ser muy Martín en el Mides. Eso implica que lo vamos a tener a trescientos por hora todos los días”, comentó a El País una fuente blanca del entorno del nuevo ministro.



Según supo El País, algunos blancos que están en el Mides ya le comentaron a Lema que “no es un lugar sencillo” y que su alto perfil debe manejarlo para evitar choques con la estructura y la burocracia.

El joven dirigente del Partido Nacional ingresará al ministerio secundado por Andrea Brugman, quien fue la elegida por el jefe de Estado para ocupar la subsecretaría que dejó Armando Castaingdebat.



El caudillo blanco del departamento de Flores, amigo de Lacalle Pou, y uno de los pilares claves en la formación de “Aire Fresco” -que llevó al líder blanco a la presidencia de la República- entendió que era fundamental dar un paso al costado del Mides por el parentesco que lo une a Lema.

“Humanamente entendimos que no podíamos seguir ahí. Es mi yerno, el padre de mis nietos, y creo que es imposible trabajar juntos”, dijo Castaingdebat a los medios de prensa ayer, a la salida de una reunión que tuvo con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en la Torre Ejecutiva.



El ahora exsubsecretario del Mides volverá al Parlamento para ocupar su banca de diputado, obtenida en la pasada elección de octubre de 2019 por el departamento de Flores.

Castaingdebat se reunió ayer con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y acordaron su vuelta al Parlamento. Foto: Leonardo Mainé.

De todos modos, en el Partido Nacional entienden que en un gobierno liderado por los blancos Castaingdebat tiene “más para aportar en lo ejecutivo” que en lo legislativo, comentaron ayer a El País fuentes oficiales. Por lo que su pasaje por el Parlamento quizá sea temporario.



El presidente Lacalle Pou, en tanto, observó positivamente el trabajo que Castaingdebat había “aceitado” con el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), José Luis Falero, en la coordinación con las intendencias del interior del país.



Brugman, en tanto, fue la intendenta de Florida, sustituyendo en 2020 a Carlos “Pájaro” Enciso, figura clave en el entorno del mandatario.

Desde hace días.

La decisión de Lacalle Pou de cesar a Bartol y nombrar a Lema se informó a los involucrados el jueves 28 de abril. Era algo que se estaba barajando en el entorno del jefe de Estado desde hacía algunas semanas, y no se mencionó en la reunión del Consejo de Ministros convocada por el presidente para el miércoles 25 donde analizaron la situación de la pandemia por el coronavirus. De hecho, Lacalle Pou informó al resto del gabinete en el grupo de WhatsApp que comparten el mismo sábado 1° de mayo, minutos antes de hacer pública la decisión a través de la red social Twitter, comentaron a El País fuentes del Ejecutivo.

En el plan inicial del gobierno, Lema trabajaría con Castaingdebat. Sin embargo, tras conocerse la noticia y tomar especial relevancia la discusión en cuanto a una posible violación del Código de Ética de la Función Pública (ley N°19.823), donde se señala que no se permite que haya en un mismo organismo dos jerarcas con “lazos de parentesco dentro del segundo grado”, las autoridades reconsideraron el escenario político.

En el gobierno y en el Partido Nacional no existían dudas de que el parentesco de Lema y Castaingdebat estaba lejos de encuadrar en la figura de “nepotismo”. De todos modos, sí coincidieron en que el episodio abriría un escenario de polémica con el Frente Amplio que podía arrastrarse durante todo el quinquenio.



Desde el Frente Amplio, en tanto, cuestionaron la entrada del exdiputado al Mides. “Yo no le veo perfil social, pero esa es una apreciación totalmente personal. Creo que a él, al igual que a (el ex director general de Secretaría del Mides y hoy asesor de Lacalle Pou, Nicolás) Martinelli, le ganó el prejuicio sobre la gestión anterior. Prejuicio que no tenía Bartol”, dijo Ana Olivera, exsubsecretaria de la cartera, en Radio Universal.

Lema fue consultado sobre las críticas en Canal 4. “Tengo la enorme responsabilidad de ser ministro de Desarrollo Social, no voy a dedicar un segundo en ingresar al terreno de los agravios, por lo tanto no voy a dar respuesta. Aparte creo que en el fuero íntimo desean que la gestión sea exitosa”.