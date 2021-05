Martín Lema: "Esto representa una nueva etapa dentro de un mismo proceso"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras reunirse en Torre Ejecutiva con el presidente, Luis Lacalle Pou, Martín Lema y Andrea Brugman dijeron que en forma conjunta decidieron no hacer "ninguna conmemoración" para sus asunciones como ministro y subsecretaria en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y "rápidamente comenzar el trabajo".

Este martes se encontrarán en el Ministerio de Desarrollo Social para interiorizarse de la situación y saldrán "a la cancha con total determinación y entusiasmo", dijo Lema.

"Esto representa una nueva etapa dentro de un mismo proceso", aseguró el flamante ministro y señaló que complementará el trabajo hecho "para que al final del período los resultados sean los esperados".



Consultado sobre la polémica que se generó por su relación de parentesco con el ahora exsubsecretario Armando Castaingdebat, afirmó que su única declaración sobre el tema es que "Castaingdebat es un caballero con todas las letras".



Por otra parte, ante la pregunta de si concretará el traslado de la oficina ministerial a Casavalle, como había anunciado su antecesor, Pablo Bartol, dijo que primero se reunirá con su equipo de trabajo y en base a ello tomará las decisiones.



"Estamos en una situación que requiere paciencia y perseverancia", sostuvo Lema. "El sentir es no dar un uruguayo por perdido", agregó.



Por su parte, Brugman dijo que Lacalle Pou la llamó este mediodía para pedirle que ocupara este cargo y aseguró que no dudó en aceptar.



"Entendemos que trabajar para la gente es muy importante y es lo que nos gusta, lo venimos haciendo desde la Intendencia y hace muchos años. Que no se sepa en Montevideo es otra cosa", sostuvo.