"No le veo perfil social" a Martín Lema, opinó Ana Olivera sobre el nuevo ministro del Mides

La diputada Ana Olivera, exsubsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en el último gobierno del Frente Amplio, apuntó contra el futuro titular de dicha cartera, Martín Lema, al señalar que "no le ve" perfil social.

En diálogo con "Punto de encuentro" (Radio Universal) fue consultada sobre qué perfil le ve a Lema y respondió: "Yo no le veo perfil social, pero esa es una apreciación totalmente personal. Creo que a él igual que a Martinelli les ganó el prejuicio sobre la gestión anterior. Prejuicio que no tenía (Pablo) Bartol".

Además, recordó cuando Lema convocó al Parlamento a Olivera y otros integrantes de la gestión anterior: "Él a las 11 de la mañana ya tenía redactada la conclusión final sin habernos escuchado. No me olvido más, fue mi primera experiencia de ir a una Comisión de esas características".

"No sé cuánto ha seguido los temas del ministerio y no sé cuánto va a armarse el cuco. Allí no hay equipo que esté pensando la política social y esto es de una enorme complejidad", añadió.

La exsubsecretaria del Mides recordó que el Instituto de las Mujeres está bajo la órbita de dicha cartera y lanzó: "No sé cuánto entiende las políticas de género, Martín". En ese sentido, Olivera recordó la polémica que se generó por una interrupción de Lema a la diputada frenteamplista Verónica Mato por sentirse "agredido por las palabras de la diputada".

"No sé cuánto de su abordaje es de construcción de la política social", agregó.

Por otra parte, Olivera indicó que durante la gestión de Bartol hubo un "desmantelamiento de las políticas sociales" y afirmó que se desarmaron programas, pero no se "sustituyeron por otros".

"No hubo un rumbo claro porque no hubo equipo tampoco", apuntó. "Cuando no hay un diálogo ni una construcción colectiva es muy difícil generar la política pública", enfatizó la exintendenta de Montevideo.

"Quizás lo más importante en el año que pasó fue hablar de lo que había pasado antes y no de lo que se estaba construyendo nuevo", añadió Olivera.

Sobre el momento del cambio en la titularidad del Mides, Olivera dijo que sorprendió. "Pero en realidad, adentro del Ministerio de Desarrollo Social, desde que dejó la presidencia de la Cámara de Diputados, se decía que Martín Lema iba para el Mides", agregó.