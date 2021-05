Castaingdebat dejó el Mides tras cese de Bartol: "No es correcto que yo estuviera"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Armando Castaingdebat, quien hasta este momento se desempeñó como subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), anunció que renunció a su cargo luego de que Martín Lema, de quien es suegro, fuera nombrado como el nuevo ministro.

"Humanamente entendimos que no podíamos seguir ahí. Es mi yerno, el padre de mis nietos, y creo que es imposible trabajar juntos", expresó Castaingdebat durante rueda de prensa este lunes en Torre Ejecutiva.



El jerarca indicó que cuando el presidente Luis Lacalle Pou cesó a Pablo Bartol "automáticamente" también queda cesado el subsecretario. "Lejos está de ocasionar ningún problema ni ninguna cosa, más allá de que esto es un tema humano", indicó. "Yo no presenté renuncia, cuando el presidente cesa al ministro, automáticamente cesa al subsecretario", reiteró.

Castaingdebat hizo referencia a su relación con Lema y agregó: "Al ser el ministro Martín, no me queda otra cosa que ponerme a las órdenes y entender que no está bien, no es correcto que yo estuviera en el mismo lugar y creo que la forma de ayudarlo es comunicado que yo, más allá de que ya cesé, no quiero seguir en el cargo", explicó.



Respecto al por qué del cambio tomado, consideró que "hay una señal muy clara" por parte del presidente de que "es un ministerio que necesita una impronta mucho más política que técnica. Acá hay que llevar la discusión al terreno político", aseguró.



El jerarca también habló sobre su futuro y expresó: "Yo estaré donde el gobierno me pida". En la misma línea recordó que es legislador electo por el departamento de Flores. "A la banca nunca tuve que renunciar, así que veremos", indicó.



Código de Ética de la Función Pública Tras el anuncio del nuevo cargo que ocupará Lema, surgieron dudas respecto al futuro de Castaingdebat en su lugar dentro del Mides, por la filiación que tienen entre ambos.



El Código de Ética de la Función Pública (ley N°19.823) prevé esta situación y no permite que haya en un mismo organismo dos jerarcas con “lazos de parentesco dentro del segundo grado” como ocurre en este caso, ya que Lema está casado con la hija de Castaingdebat.

"Pablo es un hombre 100% técnico"

Castaingdebat aseguró que con Bartol tuvo diferencias, hecho que consideró "natural y bueno". "Pablo es un hombre 100% técnico y nosotros razonamos muchas veces con un punto de vista político, lo que a veces nos llevaba a tener posiciones diferentes".



"Técnicamente hace 15 años que la academia de la ciencia ha estado elaborando programas, le han estado dedicando tiempo y yo soy muy respetuoso de la ciencia, creo que hoy no es el momento de discutir lo que la ciencia ha hecho, pero lo que sí es claro es que muchos de esos programas no han logrado los resultados que se pretendía", indicó el jerarca.



Consultado sobre si está satisfecho con lo hecho hasta el momento en el ministerio, Castaingdebat respondió: "Satisfecho no vas a estar nunca y más en un terreno donde estás hablando de gente, porque no hay que olvidarse que el Mides prácticamente le llega a un millón de personas".