Lema compartirá ministerio con Castaingdebat, su suegro: ¿qué dice la ley?

El presidente Luis Lacalle Pou anunció ayer sábado que el cargo de ministro de Desarrollo Social ya no será ocupado por Pablo Bartol y que en su lugar asumirá Martín Lema, quien hasta el momento se desempeñaba como legislador en la Cámara de Representantes. Ahora, el exdiputado compartirá el ministerio con Armando Castaingdebat, actual subsecretario de la cartera y, además, su suegro.

De acuerdo a lo que informó El País el exdiputado, ahora compartirá ministerio con su suegro, Armando Castaingdebat, quien continuará en el cargo de subsecretario del Mides.

Sin embargo, el Código de Ética de la Función Pública (ley N°19.823) prevé esta situación y no permite que haya en un mismo organismo dos jerarcas con “lazos de parentesco dentro del segundo grado” como ocurre en este caso, ya que Lema está casado con la hija de Castaingdebat.



La ley N°19.823 agrega que “queda prohibida la actuación dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o por ser su cónyuge o concubina".

De acuerdo al expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, "hasta que no asuma no se está violando la ley" y por lo tanto "una vez que asuma debería formalmente cambiarse el subrescretario", explicó a El País.



“Es bastante reciente (2019) y muchos de los actores que están involucrados hoy, la votaron", agregó el exjerarca.

Por otra parte, el artículo 183 de la Constitución indica que “cada ministerio tendrá un subsecretario que ingresará con el ministro, a su propuesta, y cesará con él, salvo nueva designación”. Sin embargo, como ocurrió cuando el excanciller Ernesto Talvi decidió irse del Ministerio de Relaciones Exteriores y Lacalle Pou decidió mantener a Carolina Ache en el cargo de subsecretaria, el presidente ratificó ahora el puesto de Castaingdebat.

El abogado constitucionalista Martín Risso indicó, consultado por El País, que actualmente “es un decreto” el que prevé estas situaciones y recordó que lo mismo sucedió con el expresidente Tabaré Vázquez y su hermano Jorge Vázquez, quien se desempeñó como subsecetario del Ministerio del Interior.

Este decreto ahora forma parte de la ley N°19.823 y por tanto, en base al principio de jerarquía, debe tomarse en cuenta lo establecido por la Constitución.

En ese entonces, la Jutep determinó que en ese caso no hubo nepotismo: "Ni la sensibilidad existente, ni las apariencias, ni el decreto 30/003 -que desde el 2019 forma parte de la ley N° 19.823- perjudican el desempeño del subsecretario Vázquez, por más que sea hermano del señor Presidente de la República”, determinó el fallo de 2018.



Según pudo saber El País, Lema mantuvo hoy varias reuniones con diferentes actores del Mides, si bien todavía no está confirmada la fecha de asunción, aunque a más tardar se espera que sea el martes 4 de mayo. No obstante, no será él quien decida la continuidad del subsecretario, sino que depende de Presidencia, aunque por ahora no está previsto su alejamiento del cargo.