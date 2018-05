Para la Jutep no hay nepotismo en el caso de Jorge Vázquez

Se cerró el caso del nombramiento de Jorge Vázquez como subsecretario del Interior. Según la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), la decisión del presidente de la República, Tabaré Vázquez, de nombrar a su hermano no supuso nepotismo. Es decir que no hubo irregularidades éticas ni morales.



“Es lógico sostener que el subsecretario no trabaja en la repartición, oficina o sec-ción donde lo hace el presidente. El decreto no define el significado de esos términos, que por otra parte no tienen posición”, establece el dictamen del organismo.

De los tres integrantes del directorio, el caso solo fue estudiado por dos: Daniel Borrelli y Matilde Rodríguez. Su presidente, Ricardo Gil Iribarne, se abstuvo de analizar el tema por la relación personal que mantiene con Jorge Vázquez.



Para la Jutep el caso no viola el decreto 30/003, que regula la actuación de los funcionarios públicos y establece que no puede haber vínculo familiar de primer y segundo grado en una misma repartición del Estado.



“Ni la sensibilidad existente, ni las apariencias, ni el decreto 30/003 perjudican el desempeño del subsecretario Vázquez, por más que sea hermano del señor Presidente de la República”, determina el fallo.



El organismo entendió que el presidente Vázquez no es jefe directo de Jorge Vázquez. Se entiende que el jerarca directo del subsecretario es el ministro Eduardo Bonomi, actualmente con licencia y fuera del país.



Hoy el ministro interino del Interior es Jorge Vázquez.



Semanas atrás este mismo organismo había determinado que la contratación de Enrique Estévez, quien es consuegro del presidente Vázquez y oficiaba como su chofer desde hace varios años, lesionaba normas morales.



Para la Jutep si bien no había ilegalidades sí cabía recomendar al mandatario terminar con ese vínculo laboral. Tabaré Vázquez acató la recomendación de la Jutep.