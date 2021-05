Quién es Fernanda Araujo, la diputada que asumirá la banca de Martín Lema

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La decisión del presidente Luis Lacalle Pou de remover al ministro Pablo Bartol y poner en su lugar a Martín Lema genera cambios también en el Parlamento. La banca que hasta ahora ocupaba el flamante titular de Desarrollo Social pasará a Fernanda Araujo, quien en nota con El País confesó: “Yo nunca pensé en ser diputada”.

Araujo tiene 37 años y trabaja con Martín Lema desde el año 2008. “Él es mi líder, mi persona de confianza y me va a costar separarme de él”, dijo, aunque valora positivamente el desafío que ambos tienen por delante.

“Yo soy muy tímida, no soy de los discursos”, adelantó al referirse a cuál será su impronta en la Cámara de Representantes. “No me veo muy activa en los debates, lo mío es el territorio, el trato con la gente, en eso me voy a destacar”, afirmó.

“Como dicen Luis (Lacalle Pou) y Martín (Lema), los problemas están en la calle, con la gente, no atrás de un escritorio”, dijo la flamante diputada nacionalista, y enfatizó en que la pandemia generó muchas y nuevas problemáticas que la llevarán a “salir a la calle, a recorrer lugares y escuchar”.

Fernanda Araujo asumió su banca como diputada en marzo de 2020, en ocasión del día de la mujer y participó de dos sesiones más, pero no hizo uso de la palabra. “Era complejo que yo ingresara porque Martín ocupaba la Presidencia de la Cámara y no se daba tanto la alternancia”, explicó.



Una vez que se supo que Lema pasaría al Mides tuvo una charla con él, contó, en la que el ahora ministro le expresó su confianza para que asumiera la banca.