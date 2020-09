Manini da marcha atrás y anuncia que se retirará de sala cuando se vote su desafuero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dio marcha atrás en su decisión de votar su desafuero en la Cámara Alta y anunció esta noche a través de un video que se retirará de sala cuando se trate el tema.

"En el entendido de que un conductor debe siempre considerar todos los factores que afectan a quienes conduce, y que no puedo ignorar los acontecimientos ocurridos en los últimos días, a los que se suman reiterados episodios de violencia verbal y física contra locales e integrantes de nuestro partido, he decidido a actuar de acuerdo a lo establecido en el artículo 121 del reglamento del Senado, que establece que no puedo ser juez y parte en la definición de este asunto, por lo que me retiraré de sala en el momento de la votación, estando a lo que el cuerpo decida", dijo Manini Ríos.

El senador agregó: "Es clara la existencia de la posibilidad de que la suspensión de los fueros signifique el no retorno definitivo a la banca para la que me eligieron casi 270.000 ciudadanos".



"Justamente ellos, de las más variadas formas, (...) me han hecho saber su profundo y sincero deseo de que yo no abandone la banca, además de expresar su rechazo a la inaceptable presión mediática que se está ejerciendo masiva y descaradamente para incidir en la votación de la cámara. En ese sentido, se han expresado de forma unánime los legisladores de Cabildo Abierto y su máximo órgano, la Junta Nacional", dijo.

Manini Ríos destacó además que "nunca" dejó de concurrir a "las citaciones judiciales y siempre encaramos estas instancias con la verdad de los hechos. Sin caer en las inverosímiles contradicciones de los otros indagados, a pesar de lo cual la Fiscalía decidió solo mi imputación", señaló.

"Aun en ese contexto dije que no me ampararía en los fueros en caso de ser elegido legislador, aunque se me hizo ver que los fueros no son del legislador sino de la cámara que integra. Lo hice por la convicción de no tener nada que ocultar, por haber actuado en todo momento de acuerdo a la ley y al buen desempeño de mis funciones. Consideramos en aquel entonces que el pueblo uruguayo debía conocer el doble discurso del gobierno en un tema tan sensible que es manipulado miserablemente para sacar distintos réditos. Pero hoy las circunstancias han cambiado", enfatizó en el video difundido esta noche.



Luego Manini Ríos explicó su cambio de postura al indicar: "Las recientes revelaciones sobre las actas de (un Tribunal de Honor al coronel retirado Gilberto Vázquez en) 2006 han probado ese punto. Los mismos actores ante casos similares actuaron de la misma forma en 2006 y en 2019. A esto se suma la reciente resolución de archivo por parte de un Tribunal de Apelaciones, más de 500 días después de haberse presentado en la Justicia, de la causa de las declaraciones que supuestamente demoré en comunicar sin siquiera haber concurrido el declarante al juzgado", dijo.

Por otro lado, Manini Ríos recordó sus críticas al fiscal de Corte, Jorge Díaz, semanas atrás. "Es público que Cabildo Abierto ha pedido hace algunas semanas la remoción del fiscal de Corte, lo que sumado a declaraciones públicas del fiscal actuante en la causa generan justificadas dudas sobre la imparcialidad y la verdadera Justicia que inspirará el proceso que se pretende iniciar", planteó.

Desafuero: cuántos votos se necesitan, qué pasa si se aprueba y qué antecedentes hay By Ángel Asteggiante MIRA TAMBIÉN Desafuero: cuántos votos se necesitan, qué pasa si se aprueba y qué antecedentes hay

Al respecto, agregó que "destacados juristas han argumentado en los últimos días que para retornar el Senado una vez archivada la causa en la Justicia, debo contar con los dos tercios de los votos", manifestó.

El excomandante en jefe del Ejército había asegurado en más de una oportunidad que votaría su desafuero. “El levantamiento de los fueros permitirá llevar el caso rápidamente y terminar el tema de una vez por todas”, dijo el líder de Cabildo Abierto a El País el lunes 3 de agosto. Esa fue la última vez que aseguró públicamente que votaría su desafuero.

La solicitud de desafuero de Manini Ríos fue tramitada en noviembre del año pasado por el fiscal del caso, Rodrigo Morosoli, por la actuación del líder de Cabildo Abierto como comandante en Jefe del Ejército ante una confesión realizada por José Nino Gavazzo, quien reconoció ante un Tribunal de Honor que había hecho desaparecer el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro en el río Negro en 1973.



En abril el senador solicitó que todos los legisladores votaran para que pudieran levantarle los fueros parlamentarios y solicitó que se hiciera "a la mayor brevedad posible".

Guido Manini Ríos y Luis Lacalle Pou. Foto: Francisco Flores - Archivo El País

La votación se iba a realizar el martes de la semana pasada. Sin embargo, tras un pedido del Partido Nacional, se aplazó en un principio una semana. Pero al día siguiente los senadores blancos se reunieron con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la residencia de Suárez y Reyes y resolvieron que en la comisión de Constitución y Legislación del Senado pedirían posponer una vez más la definición sobre el pedido de desafuero a Manini Ríos.

La semana pasada la bancada de diputados de Cabildo Abierto y también los senadores Guillermo Domenech y Raúl Lozano -junto con Manini Ríos, los tres senadores de Cabildo Abierto- pidieron a su líder que desistiera y no levantara su mano cuando se decidiera el tema de sus fueros. Domenech dijo en rueda de prensa: "No va a ser el capricho de un fiscal el que lo excluya de la política y de la consideración de sus 270.000 votantes".

Los tres senadores de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, Raúl Lozano y Guillermo Domenech durante una sesión. Foto: Francisco Flores - Archivo El País

En tanto, la Junta Departamental de Cabildo Abierto resolvió este domingo solicitarle a Manini Ríos que "deponga su actitud de renunciar a sus fueros", expresaron a través de un comunicado.

El sábado en Rocha el senador y expresidente José Mujica dijo que el Frente Amplio no votaría para reincorporar al Senado a Manini Ríos en caso de que fuera desaforado. “Supongamos que el señor Manini va a declarar y después no pasa nada. La Justicia dice que no tiene elementos. ¿Cómo vuelve al Parlamento? Para volver al Parlamento necesita 21 votos del Senado y no los va a tener. Y no los va a tener con toda la coalición porque necesita votos de la minoría, que somos los frentistas. En ese caso necesitaría cuatro o cinco votos del Frente, que no los va a tener. Y han pensado todo eso”, dijo.

Las palabras de Mujica fueron rechazadas por varios dirigentes del Frente Amplio. El también senador Óscar Andrade dijo este lunes: “Cualquier fuerza política se suicida si a un legislador que le levantan los fueros para que la Justicia lo investigue, la Justicia no encuentra reproches, no le permita el ingreso. Sería un absurdo total".