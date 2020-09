Andrade contradijo a Mujica y dijo que sería un "suicidio" político si no se vota reintegro de Manini

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador comunista Óscar Andrade apuntó este lunes contra el expresidente José Mujica, quien señaló que el Frente Amplio no votaría el reintegro del senador Guido Manini Ríos si se vota el desafuero y si el Poder Judicial no lo condena.

En diálogo con "En Perspectiva" (Radiomundo), Andrade dijo que existe una "costumbre" que a quien se le levantan los fueros y "no se encuentra reproche penal en la Justicia, vuelve sin ningún problema".

Andrade planteó que "más allá de la costumbre y de la discusión jurídica, está una decisión política. Cualquier fuerza política se suicida si a un legislador que le levantan los fueros para que la Justicia lo investigue, la Justicia no encuentra reproches, no le permita el ingreso. Sería un absurdo total".

Asimismo, Andrade afirmó que Mujica "no participó de ninguna de las reuniones de bancada donde se resolvió el tema del desafuero, porque estaba medio aislado por los temas de COVID-19. Capaz que por eso no sabe, pero nunca, nunca estuvo en consideración esa posibilidad que es absurda", aseguró el senador deslindando a su fuerza política de las palabras del líder del MPP este sábado en Rocha.

El senador también puntualizó que la discusión sobre si apoyar o no el desafuero de Manini Ríos transcurrió a lo largo de "cinco semanas" donde se arribó a la conclusión "unánime" de que "existen pruebas más que suficientes para la imputación" de Manini Ríos.

Andrade señaló acerca del caso del excomandante en jefe del Ejército por el caso Gavazzo que el informe del fiscal Rodrigo Morosoli es "muy contundente".

"Por lo menos seis generales afirman con contundencia que quien tranca el acceso a la Justicia es (Guido) Manini, y ordena seguir sin que el tema pase a la Justicia". En tanto, llamó a que "si hay pruebas distintas, que las presente a la Justicia". En esa línea, para Andrade y su fuerza política "surge con contundencia que Manini no hizo lo que dijo que hizo".

Respecto a qué sucedería si Manini Ríos es absuelto, en caso de que se presente frente a la Justicia, Andrade subrayó: "No hay ninguna posibilidad, ni en este caso ni en ningún caso, saco el caso de Manini, que a un legislador que le levantan los fueros para aclarar una denuncia penal en la Justicia y no se encuentra reproche penal, no hay ninguna posibilidad que se le impida el ingreso, ninguna. Ni en este, ni en ningún caso".

En tanto, planteó que su "preocupación" es la "inversa", al considerar: "Si Manini es culpable y se lo ampara en los fueros, ¿con qué cara miramos a nuestros gurises?".

Andrade también apuntó al Partido Nacional, que está definiendo por estas horas si apoya o no el desafuero del líder de Cabildo Abierto.

"Quiero ver qué hace el Partido Nacional. Confío en que no va a pagar este precio político y ético. Es muy difícil de sostener...", dijo y estimó que "el Partido Nacional está votando esto bajo presión de Cabildo Abierto para mantener la coalición, sino no lo votaría. Es más, sé de por lo menos cuatro senadores del Partido Nacional que no están de acuerdo en amparar en los fueros a Manini. Por eso el Partido Nacional no votó".