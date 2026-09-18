Los cambios que la oposición llevará al Senado pese a la postura del Frente Amplio de no modificar la Rendición

Pese a que la Rendición de Cuentas no tendrá modificaciones en el Senado, la coalición republicana preparó una serie de cambios para presentar el lunes en el plenario. Propuestas que no tendrán éxito porque el Frente Amplio mantiene incambiada su postura de aprobar el mismo texto que se votó en la Cámara de Representantes ya que oficialismo no quiere correr riesgos porque, de incluirse modificaciones, debería volverse a tratar en la primera cámara, donde no tiene mayorías.

Este viernes se dará la votación en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la cámara alta, donde la oposición no votará en general pero una vez se discuta artículo por artículo sí dará su apoyo a una parte.

Los legisladores de la oposición se reunieron este jueves después del mediodía para afinar cuáles serán los aditivos y sustitutivos que presentarán en el plenario. Se estima que la votación de la Rendición de Cuentas se hará entre lunes y martes porque, pese a que no se harán modificaciones, los legisladores sí debatirán.

Hay al menos 55 cambios en varias áreas que pedirá la oposición en el Senado —compuesta por el Partido Nacional y el Partido Colorado—, dijo a El País el senador blanco Rodrigo Blas.

Un listado, al que accedió El País, propone dos modificaciones vinculadas a los funcionarios públicos: se pedirá limitar el uso de la licencia sindical y prohibir la distribución de saldos presupuestales sin ejecutar entre los trabajadores en organismos del Poder Ejecutivo. Para este segundo punto, que es relativo a lo salarial, la propuesta de la coalición es que ese dinero vaya a programas de atención a la infancia, discapacidad y tratamiento de diabetes.

En tanto, sobre el Ministerio de Salud Pública se propone la creación de un programa nacional que evite posibles interrupciones de tratamientos médicos por problemas económicos. Asimismo, se pone a consideración en la discusión del Senado que haya “transparencia en las relaciones entre la industria farmacéutica y los profesionales de la salud”.

Por otra parte, se quieren hacer modificaciones a la pensión especial reparatoria, que es una indemnización para personas afectadas durante la dictadura cívico militar.

Más vinculado al mundo agro pero también al del Ministerio de Industria, se propone que se autorice a UTE a promover el pastoreo en parques de generación de energía solar fotovoltaica.

Para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas hay varias propuestas, como que se instalen radares pedagógicos. Una disposición, además, que existe hoy pero se eliminará en esta propia Rendición de Cuentas para los puntos de control en las rutas nacionales.

Fiscalía fue uno de los organismos que más estuvo en agenda en la discusión de la Rendición, y la coalición republicana busca la creación de fiscalías de ejecución de penas en Montevideo, de una fiscalía de cibercrimen y de una especializada en lavado de activos. Así como la generación de ocho cargos de fiscales adscritos y diversos cargos de fiscales para el interior; y el aumento de pases en comisión y nuevas asignaciones de recursos.

Para la educación, hay cuatro reasignaciones con destino a la Universidad de la República: para un programa piloto de salud mental, para el programa de democratización del acceso a la educación superior, para el aumento de residentes en psicología y para la expansión en el interior.

Hay más propuestas para más organismos, como el Ministerio de Educación y Cultura, el Poder Judicial y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Este viernes, cuando se inicie con la votación en la comisión, los blancos respaldarán un 60% del texto, según dijo Blás. Entre lo que apoyarán está el incremento de las transferencias monetarias para los hogares más vulnerables, la creación del Instituto Nacional de Reinserción y aspectos vinculados al Poder Judicial.

En específico, del Ministerio del Interior —continuó el senador blanco— se votarán 37 de los 55 artículos que vinieron de Diputados.

Por último, lamentó la actitud del Frente Amplio de no hacer modificaciones porque “se está dejando afuera la posibilidad de corregir errores y generar cambios para un mejor futuro del país”.