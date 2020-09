Laura Raffo en Marconi: reclamos por niños con plombemia y basurales endémicos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La candidata de la coalición a la Intendencia de Montevideo, Laura Raffo, realizó ayer una recorrida por el barrio Marconi donde los vecinos la esperaron con una torta para festejar su cumpleaños número 47. Entre los reclamos que recibió, destacan situaciones de niños con plombemia, el aumento de basurales, la falta de pavimento y saneamiento, la peligrosidad de las conexiones clandestinas a la red de UTE y la inseguridad.

La recorrida se inició en el anfiteatro del barrio, hasta internarse en la zona de asentamientos y desembocar en la “Avenida Costanera”, donde destaca una cañada canalizada, prácticamente sin agua, que se ha transformado en una gigantesca cloaca y vertedero de basura.



Algunos vecinos le comentaron que hace diez años que tienen la misma alcaldesa, Sandra Nedov, a quien “nadie conoce en el barrio”. También anotaron que la pareja de Nedov es uno de los candidatos que propone el Frente Amplio para sucederla tras la elección del próximo domingo.



Al ingresar a la zona de asentamientos, Raffo mantuvo conversaciones cara a cara con varios vecinos. Entre ellos se encontraba un hombre que, apoyado en un bastón canadiense sobre una calle de tierra, dijo estar “cansado” de que “nadie responda” a las necesidades más acuciantes del barrio.

Laura Raffo festejó su cumpleaños junto a vecinos del barrio Marconi. Foto: Andrés López Reilly.

“Me cansó el Frente, lo voté toda mi vida pero me cansó; voté un cambio que nunca llegó. Yo no voté para que me robaran como me están robando, es un desastre esto”, le comentó a la candidata. Raffo le preguntó cuáles eran las necesidades urgentes y el vecino continuó: “Las calles, que se lleven la basura. Este es el Montevideo olvidado del cual hablás y sobre el que Mujica dijo cualquier disparate. La alcaldesa no viene acá, solo se dedica al Borro. Acá tenemos tiroteos todas las noches, está lleno de bocas de pasta base y nadie viene. La gente vieja vive encerrada porque estos delincuentes nos pasan por arriba”. Su esposa, que venía escuchando la conversación, acotó: “Quedamos dos solamente, porque mis hijos se fueron todos, se tuvieron que ir del país por el gobierno al que yo venía votando”.

Raffo, quien estaba acompañada por sus candidatos a alcaldes y concejales del Municipio D, se comprometió a que ellos trabajen “junto a la gente” y aclaró que se trata de “vecinos del barrio, o del barrio de al lado, que se criaron” allí “y que conocen las necesidades” que tienen.



La salud en peligro.

“Ojo que tiene corriente”, le advirtió la dueña de una precaria vivienda a un camarógrafo que acompañaba la recorrida y que tocó un cable que colgaba a menos de dos metros de altura.



“Este barrio está como desierto, nunca hubo arreglo, o lo poco que hubo, no se notó”, comentó la mujer, que vive con su marido, cinco nietos y un hijo de 16 años.



Otra vecina, muy cerca de allí, le indicó a la candidata que dos de sus cuatro hijos “dieron positivo al examen de plombemia” y que por ese motivo tienen problemas de salud y aprendizaje. En la misma calle le dijeron que allí no ingresa el camión recolector, ni las ambulancias.

Antes de regresar al punto de partida de una recorrida de casi tres horas, Raffo pasó por la “Avenida Costanera”, donde se acumulan montañas de basura. La zona está repleta de perros sueltos y canalizaciones de aguas servidas. Dentro de la cañada, un hombre retiraba plásticos de entre la basura para comercializar.



Sobre un puente, la candidata de la coalición dio varias notas a la prensa: “Una vez más vemos condiciones muy críticas, grandes reclamos de los vecinos que no ven la presencia en este caso de la alcaldesa, del Municipio y de otros concejales”, indicó. “Es por esto que nosotros nos comprometemos a trabajar semanalmente junto al gabinete de alcaldes y los concejales para que las realidades de todas las personas sean contempladas”, agregó.